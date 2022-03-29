Закрытые почти месяц из-за фекальной воды детские сады в Горноуральском заработали

Напомним, причиной зловонной воды в Горноуральском стал подсос в водовод фекалий, сливаемых местным агрокомплексом в поля. Из-за этого в поселке перестали работать садики. Учеников единственной школы отправили на дистант, а затем они ушли на каникулы. Ранее пробы воды, отобранные Роспотребнадзором показали их несоответствие санитарным нормам. Также в жидкости были обнаружены следы фекалий.