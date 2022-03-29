Закрытые почти месяц из-за фекальной воды детские сады в Горноуральском заработали

Такое решение было принято на основании анализов проб воды, вторично отобранных Пригородной прокуратурой и Роспотребнадзором 21 марта. Результаты не выявили в жидкости нарушений санитарных показателей. При этом прокурорская проверка пока не закончена.
Школьники находятся на каникулах до 31 марта, а детские сады сегодня заработали. Предварительные результаты проб соответствуют всем нормативным требованиям, рассказал журналисту TagilCity.ru прокурор Пригородной прокуратуры Владимир Березин.
Он отметил, что ведомство уже готовит акты по результатам проведенных проверок. Скорее всего будут как исковые требования, так и возбуждение административных дел. Роспотребнадзор со своей стороны также принял меры.
Напомним, причиной зловонной воды в Горноуральском стал подсос в водовод фекалий, сливаемых местным агрокомплексом в поля. Из-за этого в поселке перестали работать садики. Учеников единственной школы отправили на дистант, а затем они ушли на каникулы. Ранее пробы воды, отобранные Роспотребнадзором показали их несоответствие санитарным нормам. Также в жидкости были обнаружены следы фекалий.