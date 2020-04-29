Более семи тысяч сотрудников СвЖД переведены на удаленную работу из-за пандемии

В сообщении сказано, что окончен перевод сотрудников, характер работы которых позволяет выполнять обязанности вне офиса, на дистанционный режим работы.

Данная мера была введена с целью защиты сотрудников в условиях пандемии коронавируса.

Так, на удаленный режим переведены инженерно-технические работники, а также другие специалисты.

Для организации работы специалистов IT-блока на домашних компьютерах сотрудников были установлены специальные приложения для доступа к рабочим местам, а также для обеспечения безопасности и защиты данных.