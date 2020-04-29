Более семи тысяч сотрудников СвЖД переведены на удаленную работу из-за пандемии
На удаленный режим работы переведены 7,3 из 58 тысяч сотрудников Свердловской железной дороги (СвЖД), сообщает пресс-служба компании.
В сообщении сказано, что окончен перевод сотрудников, характер работы которых позволяет выполнять обязанности вне офиса, на дистанционный режим работы.
Данная мера была введена с целью защиты сотрудников в условиях пандемии коронавируса.
Так, на удаленный режим переведены инженерно-технические работники, а также другие специалисты.
Для организации работы специалистов IT-блока на домашних компьютерах сотрудников были установлены специальные приложения для доступа к рабочим местам, а также для обеспечения безопасности и защиты данных.
В пресс-службе отметили, что на удаленную работу не был переведен персонал, который напрямую обеспечивает бесперебойность и безопасность перевозочного процесса. К ним относятся диспетчеры, дежурные по станциям, машинисты и их помощники, а также другие работники.