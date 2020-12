В Екатеринбурге с нового года увеличится плата за детские сады

В Екатеринбурге с 1 января 2021 года родителям придется платить больше за детский сад.

Соответствующий документ подписал глава городского департамента образования Константин Шевченко. На данный момент информация уже доводится до родителей. Согласно документу, для стандартной группы, где дети находятся 10,5 часа, плата будет составлять 3170 рублей в месяц. Сейчас родители платят 3070 рублей. Двенадцатичасовые группы будут стоить 3340 рублей, а круглосуточные — 3830 рублей. Кроме того, поменяется сумма оплаты и в ясельных группах. Родители будут платить 2700 рублей, если ребенок ходит на полный день. Если же ребенок остается на короткий день с разовым питанием, то плата составит 830 рублей.

