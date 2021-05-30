Тагильский депутат возглавила список директоров школ с самым высоким доходом

Редакция TagilCity.ru проанализировала доходы 64 директоров школ за 2020 год. Данные о доходах и имуществе гласят, что в 2019 году доход Ирины Бусыгиной был меньше и составлял 1,1 млн рублей. На данный момент, в ее собственности находится квартира (42,6 кв. м), земельный участок (1453 кв. м), дом (175,2 кв. м) и автомобиль Datsun mi-DO.