Тагильский депутат возглавила список директоров школ с самым высоким доходом

Редакция TagilCity.ru проанализировала доходы 64 директоров школ за 2020 год. Данные о доходах и имуществе гласят, что в 2019 году доход Ирины Бусыгиной был меньше и составлял 1,1 млн рублей. На данный момент, в ее собственности находится квартира (42,6 кв. м), земельный участок (1453 кв. м), дом (175,2 кв. м) и автомобиль Datsun mi-DO.
На второй строчке рейтинга оказалась директор школы № 5 Ольга Александрова. Ее годовой доход — 2,8 млн рублей. Она владеет ¾ квартиры площадью 59,1 кв. м, а также имеет в пользовании гараж (24 кв. м), земельный участок (800 кв. м) и дачный дом (36 кв. м).
Иван Манучарян, директор школы № 71 с доходом 2,7 млн рублей, занял третье место. В его собственности находится жилой дом (197 кв. м) и земельный участок (1468 кв. м), а пользовании — квартира (35,6 кв. м). Помимо этого, директор школы имеет два автомобиля — Ford Focus и Nissan Qashqai.
За 2020 год директор школы № 10 Татьяна Лекинская заработала 2,3 млн рублей. В ее собственности есть квартира (57,4 кв. м), земельный участок (898 кв. м) и жилой дом (108 кв. м), а в пользовании — гараж (18 кв. м). Также она владеет автомобилем Renault Duster.
Доход директора Политехнической гимназии Елены Дьячковой составил 1,8 млн рублей. У нее в собственности находится 2/3 квартиры площадью 65 кв. м.
Директор школы № 95 Елена Репина за минувший год заработала 1,7 млн рублей. В общей сложности она владеет пятью объектами недвижимости — земельный участок (2000 кв. м), две квартиры (52,2 и 29,7 кв. м), гараж (14,8 кв. м) и жилой дом (125,7 кв. м).
Также в рейтинг попала директор лицея № 39 Нелли Сайфетдинова. Ее годовой доход составил 1,6 млн рублей, а собственности находится земельный участок (500 кв. м), квартира (73,1 кв. м), садовый дом (56 кв. м) и автомобиль Mazda.
За 2020 год директор школы № 77 Галина Жидкова заработала 1,6 млн рублей. Она владеет двумя квартирами (42,7 и 49,5 кв. м), нежилым помещением (81,4 кв. м), жилым домом (118,9 кв. м), земельным участком (2008 кв. м) и автомобилем Volkswagen.
На предпоследнем месте — директор школы № 3 Эльвира Давлетбаева. Ее доход за 2020 год составил 1,4 млн рублей. Она владеет жилым домом (66 кв. м) и приусадебным участком (607 кв.м).
Рейтинг замкнула директор школы № 24 Лидия Якупова, заработавшая в 2020 году 1,3 млн рублей. В ее владении находится ½ квартиры площадью 28,6 кв. м, а в пользовании квартира площадью 60,4 кв. м.
За 2020 год меньше всего заработали:
Ирина Андреева — директор школы № 11 села Серебрянка. Всего 544 тысячи рублей. В собственности: 1/3 квартиры (43,4 кв. м), земельный участок (1263 кв. м), жилой дом (62,2 кв. м) и автомобиль Mitsubishi ASX.
Директор школы № 34 Галина Паутова, получившая 513 тысяч рублей. У нее в собственности не имеется объектов недвижимости и транспортных средств.
503 тысячи рублей заработала директор школы № 12 поселка Усть-Утка Вера Селиванова. В собственности — четыре земельных участка (4367, 3382, 2500 и 3400 кв. м), два жилых дома (45,8 и 40,1 кв. м), квартира (65,3 кв. м) и хозяйственная постройка (9 кв. м).
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