Больные COVID-19 свердловчане пожаловались на невыдачу бесплатных лекарств

Другая женщина рассказала, что 21 ноября ей сделали КТ, при этом было выявлено 10% поражения легких. Ее отправили на домашнее лечение, взяв при этом мазок. Врач должен был прийти на третий день, но этого не произошло. Бесплатных лекарств она также не получила, а лечится на собственные средства.