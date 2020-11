Больные COVID-19 свердловчане пожаловались на невыдачу бесплатных лекарств

Свердловчане, которые проходят лечение от коронавируса на дому, пожаловались на то, что они не получают бесплатных лекарств.

Они считают, что это связано с задержкой в диагностике. Один из собеседников агентства URA.RU получил положительный тест на коронавирус в частной клинике 15 ноября. Ему позвонили из Роспотребнадзора и предупредили о необходимости самоизоляции. Повторный тест был взят медиками из поликлиники 24 ноября, но он до сих пор не готов. Никаких бесплатных лекарств мне не приносили,рассказал мужчина. Другая женщина рассказала, что 21 ноября ей сделали КТ, при этом было выявлено 10% поражения легких. Ее отправили на домашнее лечение, взяв при этом мазок. Врач должен был прийти на третий день, но этого не произошло. Бесплатных лекарств она также не получила, а лечится на собственные средства. Напомним, 24 ноября Минздрав Свердловской области опубликовал указ согласно которому пациентам на дому, заболевшим COVID-19, выдадут самое дорогое лекарство — «Фавипиравир». На Урале «ковидные» пациенты бесплатно получат самое дорогое лекарство

