На Урале «ковидные» пациенты бесплатно получат самое дорогое лекарство

На Урале «ковидные» пациенты бесплатно получат самое дорогое лекарство

Сегодня, 19:32Здоровье и экологияPhoto: 1mediainvest.ru
На Урале пациентам на дому, заболевшим коронавирусом, выдадут самое дорогое лекарство — «Фавипиравир». Соответствующий приказ Минздрава Свердловской области был опубликован на официальном сайте министерства.

Максимальная стоимость лекарства составляет свыше пяти тысяч рублей. По схемам лечения с перечнем препаратов, содержащихся в приказе, «Фавипиравир» расположен в схеме для пациентов с легким и среднетяжелым течением болезни.

Заразившимся должны назначать противовирусные препараты, парацетамол, препараты интерферона. В случае среднетяжелого течения болезни могут добавляться антибиотики. Лекарства назначаются при обследовании в КТ-центре, сообщается в приказе.

Помимо этого, в список лекарственных препаратов, которые могут быть получены пациентами с легкой формой коронавируса, входит арбидол, интерферон и парацетамол. Пациентам с заболеванием средней степени тяжести могут выдавать азитромицин, амоксициллин и другие препараты.

Напомним, вчера стало известно, что вторая российская вакцина от COVID-19 «ЭпиВакКорона» поступит в гражданский оборот до конца текущего года.

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