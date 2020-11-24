На Урале «ковидные» пациенты бесплатно получат самое дорогое лекарство

Помимо этого, в список лекарственных препаратов, которые могут быть получены пациентами с легкой формой коронавируса, входит арбидол, интерферон и парацетамол. Пациентам с заболеванием средней степени тяжести могут выдавать азитромицин, амоксициллин и другие препараты.