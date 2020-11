На Урале «ковидные» пациенты бесплатно получат самое дорогое лекарство

На Урале пациентам на дому, заболевшим коронавирусом, выдадут самое дорогое лекарство — «Фавипиравир». Соответствующий приказ Минздрава Свердловской области был опубликован на официальном сайте министерства.

Максимальная стоимость лекарства составляет свыше пяти тысяч рублей. По схемам лечения с перечнем препаратов, содержащихся в приказе, «Фавипиравир» расположен в схеме для пациентов с легким и среднетяжелым течением болезни. Заразившимся должны назначать противовирусные препараты, парацетамол, препараты интерферона. В случае среднетяжелого течения болезни могут добавляться антибиотики. Лекарства назначаются при обследовании в КТ-центре, сообщается в приказе. Помимо этого, в список лекарственных препаратов, которые могут быть получены пациентами с легкой формой коронавируса, входит арбидол, интерферон и парацетамол. Пациентам с заболеванием средней степени тяжести могут выдавать азитромицин, амоксициллин и другие препараты. Напомним, вчера стало известно, что вторая российская вакцина от COVID-19 «ЭпиВакКорона» поступит в гражданский оборот до конца текущего года. Вторая российская вакцина от коронавируса поступит в продажу до конца 2020 года

