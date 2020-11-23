Вторая российская вакцина от коронавируса поступит в продажу до конца 2020 года

Напомним, в середине октября президент России Владимир Путин рассказал о регистрации второй российской вакцины от коронавируса. Как сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова, «ЭпиВакКорон» отличается от «Спутник V» тем, что создан на основе одной из перспективных синтетических платформ. Лекарство строится на основе искусственно синтезированных коротких фрагментов вирусных белков — пептидов, через которые иммунная система обучается, а в дальнейшем распознает и нейтрализует вирус.