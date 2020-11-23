Вторая российская вакцина от коронавируса поступит в продажу до конца 2020 года

Вторая российская вакцина от коронавируса поступит в продажу до конца 2020 года

Сегодня, 22:01Здоровье и экологияPhoto: 1mediainvest.ru
По заявление Роспотребнадзора, вакцина от COVID-19 «ЭпиВакКорона» поступит в гражданский оборот до конца текущего года.

Данная вакцина создана Государственным научным центром вирусологии и биотехнологии «Вектор» и на данный момент было произведено свыше 25 тысяч доз препарата.

До конца года будет суммарно выпущено 50 тысяч доз вакцины. Вакцина «Эпиваккорона» поступит в гражданский оборот до конца 2020 года,передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу надзорного ведомства.

Напомним, в середине октября президент России Владимир Путин рассказал о регистрации второй российской вакцины от коронавируса. Как сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова, «ЭпиВакКорон» отличается от «Спутник V» тем, что создан на основе одной из перспективных синтетических платформ. Лекарство строится на основе искусственно синтезированных коротких фрагментов вирусных белков — пептидов, через которые иммунная система обучается, а в дальнейшем распознает и нейтрализует вирус.

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