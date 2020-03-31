В России нарушители карантина из-за коронавируса будут получать смс-уведомления

Мишустин пояснил, что с 1 апреля Минздрав будет передавать в Минкомсвязи информацию о зараженных коронавирусом, а также о тех, кто контактировал с этими людьми или только вернулся из страны с неблагополучной эпидемиологической обстановкой.

Если гражданин, который должен находиться на карантине или самоизоляции, покинет место проживания, то он получит уведомление, где будет указано, что данные о нарушении будут направлены в МВД, Минздрав и Роспотребнадзор.

Также в поручении сказано, что такое же сообщение будет направлено гражданину через Единый портал государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ). На том же сайте будет запущен сервис, позволяющий заполнить электронную форму. Так, когда гражданин возвращается в страну из-за рубежа, то он должен указать, где планирует проживать во время карантина. После этого будет проводиться проверка соблюдения правил. Эта обязанность возложена на МВД, Минкомсвязи и другие органы.

Ранее Государственной думой был принят законопроект об уголовном наказании за нарушение пребывания на карантине, а также увеличены штрафы.

По последним данным, в России насчитывается более 2,3 тысяч человек зараженных коронавирусом, 17 из них скончались. При этом, в Свердловской области зарегистрировано 33 случая заболевания.