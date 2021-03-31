Тагильчане смогут проголосовать за объекты благоустройства в 2022 году

Тагильчане смогут проголосовать за объекты благоустройства в 2022 году
Сегодня, 15:15ОбществоФото: Пресс-служба администрации Нижнего Тагила
Жители Нижнего Тагила смогут проголосовать онлайн за объекты благоустройства в 2022 году на всероссийской платформе, сообщает пресс-служба администрации города.

Волонтеры пройдут обучение и тестирование по нацпроекту «Жилье и городская среда» в течение месяца. Рейтинговое онлайн-голосование за объекты комплексного благоустройства 2022 года состоится с 26 апреля по 30 мая.

Лидерами рейтингового голосования на 2022 год стали четыре площадки:

  • Ленинградский проспект, участок от пр. Дзержинского до ул. Зари (нечетная сторона);
  • лесопарковая зона «Пихтовые горы» (второй этап);
  • парк культуры и отдыха металлургов (первый этап);
  • территория в районе зданий по адресу: Черноисточинское шоссе, дома 15, 15а, 15б, 17, 19.

Варианты, набравшие наибольшее число голосов, будут реализованы в 2022 году.

В команду добровольцев по поддержке общероссийского голосования вошли 43 тагильчанина. До 26 апреля они должны научиться квалифицированно отвечать на вопросы жителей о выставленных на обсуждение дизайн-проектах, о работе платформы, и условиях голосования.

Оно будет организовано на портале 66.gorodsreda.ru. Кроме того, в торговых центрах и других общественных местах будут работать пять пунктов, где волонтеры помогут проголосовать тагильчанам старше 14 лет за понравившийся дизайн-проект с помощью мобильного приложения. Для этого жителям понадобится только телефон.

В 2020 году в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» были отремонтированы дворы на улицах Верхняя Черепанова и Ермака.

Фото:ппресс-служба администрации Нижнего Тагила

Кроме того, был построен новый эко-парк на Муринских прудах.

Также были благоустроена площадь около здания на улице Зари, 21.

Фото:Пресс-служба администрации Нижнего Тагила

В 2020 году был реконструирован Парк Победы на Гальянке.

2021 году планируется благоустроить сквер за ДК Юбилейный, площадь Танкостроителей, лесопарковую полосу на Пихтовых горах и обустроить «Аллею рандеву» у медколледжа. Также будут отремонтированы дворы на улицах Ермака и Газетная.

Сюжеты:
Национальные проекты 2019-2024Нижний Тагил
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