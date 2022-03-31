20-летний десантник из Свердловской области погиб в ходе спецоперации в Украине

В поселке Арти проводили в последний путь 20-летнего десантника Александра Кашина. Юноша погиб в ходе специальной операции России в Украине.
Проститься с Александром Кашиным пришли десятки людей. Друзья и знакомые помнят его как открытого и приветливого молодого человека.
По словам друга семьи, солдат служил в элитных войсках. Последний раз он позвонил домой 23 февраля. Сказал, что у него все в порядке. А 27 февраля он погиб от осколочного ранения в голову.
Александра Кашина похоронили с почестями: играл оркестр, присутствовал почетный караул, пишет Е1.
Глава поселка Арти Сергей Томилов отметил, что солдата наградили орденом Мужества посмертно. Награду вручили родителям.