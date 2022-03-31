Екатеринбуржцам запретят жарить шашлыки с 15 апреля

Екатеринбуржцам запретят жарить шашлыки с 15 апреля
Екатеринбуржцам запретят жарить шашлыки с 15 апреля
Сегодня, 20:23ОбществоФото: pixabay.com
Мэр города распорядился ввести на территории Екатеринбурга особый противопожарный режим с 15 апреля: жителям запретят разводить костры на природе.

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов распорядился ввести в городе особый противопожарный режим. С 15 апреля горожанам будет запрещено разводить костры в лесах.

В частности, речь идет о приготовлении шашлыка на природе. Это необходимо для того, чтобы защитить леса от пожаров и сделать отдых людей на свежем воздухе безопасным.

Пока будет действовать режим, леса будут патрулировать сотрудники МЧС, информирует пресс-служба мэрии.

Алексей Орлов перечислил 14 населенных пунктов Екатеринбурга, наиболее подверженных лесным пожарам. Среди них поселки Зеленый бор, Медный, Исток, Садовый, Московский, Северка и другие.

Сюжеты:
Екатеринбург
Материалы по теме:
леспротивопожарный режимЕкатеринбург
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы