Екатеринбуржцам запретят жарить шашлыки с 15 апреля

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов распорядился ввести в городе особый противопожарный режим. С 15 апреля горожанам будет запрещено разводить костры в лесах.
В частности, речь идет о приготовлении шашлыка на природе. Это необходимо для того, чтобы защитить леса от пожаров и сделать отдых людей на свежем воздухе безопасным.
Пока будет действовать режим, леса будут патрулировать сотрудники МЧС, информирует пресс-служба мэрии.
Алексей Орлов перечислил 14 населенных пунктов Екатеринбурга, наиболее подверженных лесным пожарам. Среди них поселки Зеленый бор, Медный, Исток, Садовый, Московский, Северка и другие.