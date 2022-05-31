Когда и где тагильские школьники смогут узнать результаты ОГЭ и ЕГЭ

9-классники и 11-классники Нижнего Тагила уже начали сдавать выпускные экзамены. О том, где и когда ученики смогут узнать полученные баллы, расскажет редакция TagilCity.ru.

В 2022 году тагильским девятиклассникам необходимо сдать четыре экзамена, чтобы получить аттестат об общем среднем образовании. При этом математика и русский язык являются обязательными, остальные два предмета школьники выбираю на свое усмотрение. Основной период сдачи ОГЭ в Свердловской области начался 21 мая и завершится 15 июня. Затем предусмотрены резервные дни для тех, кто не смог преодолеть необходимый балл или не смог присутствовать на экзаменах по уважительным причинам. Также третий раз можно сдать ОГЭ осенью. Если и последняя попытка не увенчается успехом, то ученик остается в девятом классе на второй год. Результаты ОГЭ в 2022 году будут выложены в личном кабинете на официальном портале примерно через 10 дней после сдачи. Фото: скриншот сайта Что касается ЕГЭ, который сдают тагильские 11-классники, то в 2022 году школьникам нужно сдать обязательно лишь русский язык и математику. Сдача остальных предметов обосновывается необходимостью поступления в вузы. В разных институтах и университетах на различные специальности требуются баллы по определенным предметам. Узнать о том, смог ли ученик преодолеть необходимый порог по баллам, можно спустя примерно две недели на официальном информационном портале единого государственного экзамена, либо на госуслугах в личном кабинете. Фото: скриншот сайта Если ученик не согласен с опубликованными результатами ЕГЭ, он может подать апелляцию в течение двух рабочих дней. В какие дни будут сдавать ОГЭ и ЕГЭ в 2022 году в Нижнем Тагиле

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