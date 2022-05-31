Цикл фильмов о параспортсменах снят и презентован в Свердловской области

Более сотни занимающихся спортом ребят с инвалидностью и их родственников присутствовали в региональном реабилитационном центре на завершающем мероприятии общественного проекта «Время на старт». Его участники огласили результаты коллективной работы по съемке восьми лент о молодых и перспективных талантах паралимпийского движения.