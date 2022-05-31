Цикл фильмов о параспортсменах снят и презентован в Свердловской области

Цикл фильмов о параспортсменах снят и презентован в Свердловской области
Цикл фильмов о параспортсменах снят и презентован в Свердловской области
Сегодня, 13:33ОбществоФото: 1MI
Подготовлена и показана серия фильмов о свердловских атлетах с ограниченными возможностями здоровья.

Более сотни занимающихся спортом ребят с инвалидностью и их родственников присутствовали в региональном реабилитационном центре на завершающем мероприятии общественного проекта «Время на старт». Его участники огласили результаты коллективной работы по съемке восьми лент о молодых и перспективных талантах паралимпийского движения.

Герои документальных фильмов, вопреки сложностям со здоровьем, добиваются существенных успехов в спорте высших достижений. Благодаря закаленному спорту характеру ребята сумели выдержать непростой ритм съемочного процесса. Результатом стал выпуск мотивирующих короткометражек.

Осуществлением проекта «Время на старт» Уральской киностудией в сотрудничестве со Свердловским фильмофондом, областным центром реабилитации инвалидов, департаментом информационной политики и ведущими спортивными организациями региона.

Показы фильмов прошли в кинозалах, в ходе различных культурных и спортивных событий, на телевидении и в интернете, сообщает Свердловский областной фильмофонд.

Сюжеты:
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