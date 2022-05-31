Взыскивать алименты со студента в пользу отца-игромана отказался суд в Нижнем Тагиле

Взыскивать алименты со студента в пользу отца-игромана отказался суд в Нижнем Тагиле
Взыскивать алименты со студента в пользу отца-игромана отказался суд в Нижнем Тагиле
Сегодня, 16:29ОбществоФото: 1MI
Не взимать с юноши средства на нужды его отца, страдающего лудоманией, решил Дзержинский районный суд Нижнего Тагила.

Тагильчанин подал заявление в суд с требованием, чтобы его сын отдавал часть доходов в его пользу. Он отметил, что его пенсия невелика и практически полностью уходит на оплату услуг ЖКХ, медицинские препараты и погашение кредитов.

Но суд установил, что мужчина продолжает работать и получает 25 тысяч рублей. Кроме того, истец признался, что кредиты и деньги в долг берет на азартные развлечения, являющиеся его патологической страстью.

Не подтвердив каких-либо законных оснований для оказания мужчине материальной поддержки, суд отверг его исковые требования.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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