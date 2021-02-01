Для участия в соревнованиях необходимо зарегистрироваться на сайте http://oblsport.ru/lr2021/. Там же можно узнать, где и когда пройдут лыжные забеги. В этом году муниципалитеты из-за пандемии коронавируса сами принимают решение о проведении мероприятия и дистанции забега.