В Свердловской области началась регистрация на «Лыжню России — 2021»

В Свердловской области началась регистрация на «Лыжню России — 2021»

Сегодня, 10:58СпортPhoto: 1mediainvest.ru
В Свердловской области стартовала регистрация участников 39-й Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России-2021», сообщает департамент информполитики региона

Для участия в соревнованиях необходимо зарегистрироваться на сайте http://oblsport.ru/lr2021/. Там же можно узнать, где и когда пройдут лыжные забеги. В этом году муниципалитеты из-за пандемии коронавируса сами принимают решение о проведении мероприятия и дистанции забега.

Участники смогут преодолеть дистанцию «Лыжни России» в 2023 метра свободным стилем, ее длина символизирует проведение в 2023 году в Екатеринбурге Всемирных летних студенческих игр. Для того, чтобы попасть в итоговый протокол, лыжникам нужно самостоятельно зафиксировать результат времени и пройденного расстояния и отправить на электронную почту lrso2021@mail.ru не позднее 14 февраля.

Напомним, главный старт соревнований состоится 13 февраля в Нижнем Тагиле на территории спорткомплекса «Аист». При этом будет отменен традиционный массовый забег. Старты будут организованы в несколько этапов по 50 человек, всего принять участие смогут не более 400 человек.

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