Тагильский футболист Олег Шатов вернулся в клуб «Урал»

Тагильский футболист Олег Шатов вернулся в клуб «Урал»
Тагильский футболист Олег Шатов вернулся в клуб «Урал»
Сегодня, 12:54СпортФото: ФК «Урал»
Свердловский футбольный клуб «Урал» заключил краткосрочный договор с полузащитником Олегом Шатовым.

Контракт с «Уралом» заключен до конца текущего сезона. Это родной клуб полузащитника Олега Шатова, поэтому игрок уже поприветствовал болельщиков и призвал почаще приходить на футбольные матчи.

Последний раз Олег Шатов играл за «Урал» десять лет назад. Именно тогда он связал свою судьбу с «дагестанским «Анжи», но годом позже переехал в Питер. После чего выступал в составе «Краснодара» и ФК «Рубин».

Также в послужном списке уральца 28 матчей, сыгранных в составе Сборной России по футболу, и два забитых мяча. А за свердловскую команду Шатов провел 124 матча, забив 16 голов.

О переходе спортсмена в «Урал» стало известно этой зимой, уже после того как он разорвал контракт с «Рубином».

Президент «Урала» Григорий Иванов считает Олега Шатова невероятно талантливым и трудолюбивым. Именно эти качества, по его мнению, помогли футболисту добиться таких вершин.

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