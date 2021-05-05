Медали первенства УрФО завоевали юные дзюдоисты из Нижнего Тагила

В первенстве Уральского федерального округа среди спортсменов до 13 лет, состоявшегося в Кургане, приняли участие воспитанники спортивной школы № 2 из Нижнего Тагила.

Победительницами в своих весовых категориях стали Адель Мустафина и Олеся Пепеляева, сообщает «Тагильский рабочий». «Серебро» получили Мария Демина и Андрей Саяпин, а «бронзу» завоевала Диана Соболева. В результате девочки стали чемпионками в командном турнире в составе сборной Свердловской области. Напомним, велосипедисты из Нижнего Тагила стали победителями и призерами первенства Свердловской области по велоспорту на шоссе. Золотые медали завоевали Богдан Нагорнов и Евгений Санников, а серебряную медаль получил Иван Серебринников. Победителями первенства Свердловской области стали велосипедисты из Нижнего Тагила

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