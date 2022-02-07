Россия находится на третьем месте в медальном зачете Олимпийских игр в Пекине

Всего к настоящему моменту в копилке российской сборной пять медалей — одна золотая, две серебряные и две бронзовые, сообщают «Новые Известия». А сегодня, 7 февраля, на XXIV зимних Олимпийских играх в Пекине будет разыграно девять комплектов наград.