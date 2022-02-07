Россия находится на третьем месте в медальном зачете Олимпийских игр в Пекине

В столице Китая продолжаются Олимпийские игры. По итогам на 6 января сборная России уступила соперникам, спустившись в медальном зачете со второго на третье место.
Первое место в скиатлоне занял лыжник Александр Большунов, а другой российский спортсмен Денис Спицов — второе. Анастасия Смирнова была третьей во фристайле.
Всего к настоящему моменту в копилке российской сборной пять медалей — одна золотая, две серебряные и две бронзовые, сообщают «Новые Известия». А сегодня, 7 февраля, на XXIV зимних Олимпийских играх в Пекине будет разыграно девять комплектов наград.
Большие надежды возлагаются на фигуристов (они будут бороться за награды в парном и одиночном катании), а также на биатлонистов. Состоится женская индивидуальная гонка на 15 километровой дистанции.
Также определятся медалисты в шорт-треке (женщины, 500 метров; мужчины, 1000 метров), прыжках на лыжах (смешанные соревнования), горнолыжном спорте (женщины, гигантский слалом; мужчины, скоростной спуск), сноуборде (мужчины, слоупстайл) и некоторых других спортивных дисциплинах.