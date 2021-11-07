Тагильчанка Майя Хромых стала второй в двух программах на этапе Гран-При в Италии

Тагильчанка Майя Хромых стала второй в двух программах на этапе Гран-При в Италии
Тагильчанка Майя Хромых стала второй в двух программах на этапе Гран-При в Италии
Сегодня, 11:54СпортФото: страница Майи Хромых во ВКонтакте
Фигуристка из Нижнего Тагила Майя Хромых дебютировала в серии Гран-При среди взрослых в Италии. Тагильчанка завоевала «серебро» — ошиблась в последнем прыжке.

Тагильчанка уступила победу своей соотечественнице Анне Щербаковой — действующей чемпионке, сообщает ТАСС. Второй Майя стала в обеих программах — произвольной и короткой. За прокат тагильчанка получила 154,31 балла и 226,35 балла в сумме, у Щербаковой — 236,78 балла.

15-летняя уроженка Нижнего Тагила на пресс-конференции после произвольной программы заявила, что не уверена — довольна своим выступлением или нет.

Вроде и довольна, и нет. Ошиблась на риттбергере, последний прыжок такой себе. Не сказала бы, что расслабилась после двух четверных. Довольна своим результатом, это неплохо. Теперь буду стремиться к победе. Скорее всего, впереди у меня будет старт в Варшаве, в Польше. Буду готовиться к этому турниру, потом к этапу Гран-при в Сочи. А дальше посмотрим, сказала тагильчанка.

Напомним, тагильская фигуристка стала лучшей на соревнованиях в Будапеште.

Сюжеты:
Нижний Тагил
Материалы по теме:
соревнованиягран-приледфигурное катаниеконьки
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы