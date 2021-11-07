Тагильчанка Майя Хромых стала второй в двух программах на этапе Гран-При в Италии

Тагильчанка уступила победу своей соотечественнице Анне Щербаковой — действующей чемпионке, сообщает ТАСС. Второй Майя стала в обеих программах — произвольной и короткой. За прокат тагильчанка получила 154,31 балла и 226,35 балла в сумме, у Щербаковой — 236,78 балла.
15-летняя уроженка Нижнего Тагила на пресс-конференции после произвольной программы заявила, что не уверена — довольна своим выступлением или нет.
Вроде и довольна, и нет. Ошиблась на риттбергере, последний прыжок такой себе. Не сказала бы, что расслабилась после двух четверных. Довольна своим результатом, это неплохо. Теперь буду стремиться к победе. Скорее всего, впереди у меня будет старт в Варшаве, в Польше. Буду готовиться к этому турниру, потом к этапу Гран-при в Сочи. А дальше посмотрим, сказала тагильчанка.
Напомним, тагильская фигуристка стала лучшей на соревнованиях в Будапеште.