Спортсменка из Нижнего Тагила стала чемпионкой Мордовии по большому теннису

Спортсменка из Нижнего Тагила стала чемпионкой Мордовии по большому теннису
Спортсменка из Нижнего Тагила стала чемпионкой Мордовии по большому теннису
Сегодня, 11:04СпортФото: pixabay.com
19-летняя Александра Шабалина стала чемпионкой Мордовии по большому теннису. Мероприятие проходило в Саранске.

Девушка представляла Нижний Тагил. Она является бывшей воспитанницей спортивной школы «Высокогорец». На данный момент Александра обучается в пермском университете, сообщает «Тагильский рабочий».

Чемпионкой спортсменка стала в одиночном разряде. В парной игре с Элиной Сунгатуллиной из Алметьевска она заняла второе место. А в смешанном парном разряде с Александром Вихлянцевым из Волгограда спортсменам досталась «бронза».

Ранее стало известно, что 15 спортсменов из Свердловской области вошли в сборную России. Они примут участие в Олимпиаде, которая пройдет в Токио с 23 июля по 8 августа 2021 года. От региона спортсмены примут участие по девяти видам спорта. В общей сложности в сборную России включены 335 спортсменов.

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Нижний Тагил
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