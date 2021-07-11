Спортсменка из Нижнего Тагила стала чемпионкой Мордовии по большому теннису

Ранее стало известно, что 15 спортсменов из Свердловской области вошли в сборную России. Они примут участие в Олимпиаде, которая пройдет в Токио с 23 июля по 8 августа 2021 года. От региона спортсмены примут участие по девяти видам спорта. В общей сложности в сборную России включены 335 спортсменов.