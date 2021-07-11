Спортсменка из Нижнего Тагила стала чемпионкой Мордовии по большому теннису

Девушка представляла Нижний Тагил. Она является бывшей воспитанницей спортивной школы «Высокогорец». На данный момент Александра обучается в пермском университете, сообщает «Тагильский рабочий».
Чемпионкой спортсменка стала в одиночном разряде. В парной игре с Элиной Сунгатуллиной из Алметьевска она заняла второе место. А в смешанном парном разряде с Александром Вихлянцевым из Волгограда спортсменам досталась «бронза».
Ранее стало известно, что 15 спортсменов из Свердловской области вошли в сборную России. Они примут участие в Олимпиаде, которая пройдет в Токио с 23 июля по 8 августа 2021 года. От региона спортсмены примут участие по девяти видам спорта. В общей сложности в сборную России включены 335 спортсменов.