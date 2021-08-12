Тагильчане победили в спорте ЛИН на чемпионате и первенстве России

Не чемпионате Александру Ледяеву в весе до 74 килограмм досталось «золото» в «тяге» и «серебро» в упражнениях «приседание» и «жим». Он смог установить личный рекорд — 202,5 килограмма и выполнил норматив мастера спорта. Третье место за «приседания» в весе до 59 килограмм занял Валерий Иконников. В командном зачете сборная Свердловской области также оказалась на втором месте. Спортсменов тренирует Амалия Наам.