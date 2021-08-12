Тагильчане победили в спорте ЛИН на чемпионате и первенстве России

Тагильчане победили в спорте ЛИН на чемпионате и первенстве России
Тагильчане победили в спорте ЛИН на чемпионате и первенстве России
Сегодня, 10:07СпортФото: pixabay.com
Тагильчане стали победителями и призерами чемпионата и первенства России по пауэрлифтингу в спорте ЛИН.

Турнир проходил в ФОК «Президентский» Нижнего Тагила. На соревнования съехались спортсмены из восьми регионов России.

Победителями первенства стали Игорь Макурин в весе до 53 килограмм, а также Алексей Влезьков в весе до 83 килограмм. Они воспитанники спортивно-адаптивной школы имени Михалины Лысовой. «Бронза» досталась Дмитрию Ледяеву, который выступал в весе до 59 килограмм. А в командном соревновании сборная Свердловской области получила второе место, пишет «Тагильский рабочий».

Не чемпионате Александру Ледяеву в весе до 74 килограмм досталось «золото» в «тяге» и «серебро» в упражнениях «приседание» и «жим». Он смог установить личный рекорд — 202,5 килограмма и выполнил норматив мастера спорта. Третье место за «приседания» в весе до 59 килограмм занял Валерий Иконников. В командном зачете сборная Свердловской области также оказалась на втором месте. Спортсменов тренирует Амалия Наам.

Напомним, в конце мая 10 тагильских спортсменов по спорту ЛИН из школы Михалины Лысовой заняли призовые места по велоспорту.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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