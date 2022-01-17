Тагильские легкоатлеты взяли «золото» на чемпионате УрФО

Спортсмены из Нижнего Тагила одержали победу на чемпионате и первенстве России по легкой атлетике, который состоялся в Челябинске.

15-16 января в Челябинске состоялись масштабные соревнования легкоатлетов. Только от Свердловской области в них принимали участие 122 спортсмена, в том числе нижнетагильские. Спортивных дисциплин было несколько, среди них: бег на дистанции 60, 200, 800, 1000, 3000 метров, этафета, прыжки в длину, толкание ядра и прочие. В беге 200 и 400 метров отличился тагильчанин Рудольф Верховых из клуба «Спутник». В упорной борьбе он вырвал у соперников «золото» и стал двухкратным призером. Не подвел сборную и Алексей Токарев из этого же спортклуба, опередивший конкурентов на 60-метровке. А среди юниоров у девушек не было равных 23-летней Екатерине Слюнко. У нее по итогам забегов на 1500 и 3000 метров две золотых медали. Спортсменка тоже тренируется в «Спутнике». На дистанции 400 метров «бронза» досталась тагильчанке Дарье Суровой. Алексей Пирогов из СШОР «Юпитер» взял «серебро» на 200-метровой дистанции. В категории легкоатлетов до 20 лет второе место у Василий Козиянчука из спортшколы «Юность». Молодой человек предолел 60 метров с барьерами. Анастасия Гентух из СШОР «Спутник» вошла в тройку лидеров на 200-метровке, сообщает «Тагильский рабочий».

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