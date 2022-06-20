Тагильские легкоатлеты стали призерами первенства Свердловской области среди юниоров

Спортсмены из Нижнего Тагила стали призерами в первенстве Свердловской области по легкой атлетике среди юниоров, пишет «Тагильский рабочий».
Спортивное соревнование прошло в Екатеринбурге. Между собой соревновались спортсмены в возрасте до 20 лет. Ученик спортивной школы «Юность» Василий Козиянчук получил сразу две медали: за лучшее время в беге на 400 метров с барьерами и на гладкой стометровке. В первом виде спорта он занял 1 место, во втором – второе.
Анастасия Гентух из спортивной школы «Спутник» победила на дистанции 100 метров. Александр Клюев из спортивной школы «Юность» завоевал бронзу в прыжках в длину.