Тагильские легкоатлеты стали призерами первенства Свердловской области среди юниоров

Спортивное соревнование прошло в Екатеринбурге. Между собой соревновались спортсмены в возрасте до 20 лет. Ученик спортивной школы «Юность» Василий Козиянчук получил сразу две медали: за лучшее время в беге на 400 метров с барьерами и на гладкой стометровке. В первом виде спорта он занял 1 место, во втором – второе.