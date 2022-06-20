Тагильские легкоатлеты стали призерами первенства Свердловской области среди юниоров

Тагильские легкоатлеты стали призерами первенства Свердловской области среди юниоров
Тагильские легкоатлеты стали призерами первенства Свердловской области среди юниоров
Сегодня, 10:00СпортЕлена ОзероваФото: 1MI
В Екатеринбурге состоялось спортивное первенство региона, на котором спортсмены из Нижнего Тагила завоевали призовые места.

Спортсмены из Нижнего Тагила стали призерами в первенстве Свердловской области по легкой атлетике среди юниоров, пишет «Тагильский рабочий».

Спортивное соревнование прошло в Екатеринбурге. Между собой соревновались спортсмены в возрасте до 20 лет. Ученик спортивной школы «Юность» Василий Козиянчук получил сразу две медали: за лучшее время в беге на 400 метров с барьерами и на гладкой стометровке. В первом виде спорта он занял 1 место, во втором – второе.

Анастасия Гентух из спортивной школы «Спутник» победила на дистанции 100 метров. Александр Клюев из спортивной школы «Юность» завоевал бронзу в прыжках в длину.

Сюжеты:
Нижний ТагилНовости УрФО
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