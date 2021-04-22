В состав сборной России вошли спортсмены из Нижнего Тагила

В состав сборной России вошли спортсмены из Нижнего Тагила
Сегодня, 15:20СпортФото: pixabay.com
Спортсмены по гребному слалому из Нижнего Тагила выступят на чемпионате Европы по гребле.

Тагильчане Никита Губенко и Дмитрий Храмцов вошли в состав сборной России. Спортсмены являются воспитанниками СШОР «Уралец», сообщает «Тагильский рабочий».

Они прошли в заключительный континентальный отбор на Олимпийские игры в Токио и примут участие в чемпионате Европы, который пройдет с 6 по 9 мая 2021 года в Италии.

Напомним, международные соревнования по гребному слалому прошли в Кракове (Польша). Отбор проходил в сборные Польши, Словакии и России. Тагильский спортсмен СШОР «Уралец» Никита Губенко на байдарке-одиночке пришел к финишу вторым.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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