Организаторы всемирного саммита SportAccord решили не проводить его в Екатеринбурге

Организаторы всемирного саммита SportAccord решили не проводить его в Екатеринбурге
Организаторы всемирного саммита SportAccord решили не проводить его в Екатеринбурге
Сегодня, 17:01СпортФото: pixabay
Всемирный саммит спорта и бизнеса SportAccord, проведение которого было намечено в мае 2022 года в Екатеринбурге, отменили. Причиной стала ситуация на Украине.

Решение об отмене мероприятия в столице Урала приняли организаторы саммита в пятницу, 25 февраля. Соответствующий документ разместили на официальном сайте SportAccord.

Исполнительный комитет организации вынес решение об отмене саммита в Екатеринбурге единогласно.

Ранее всемирное мероприятие уже переносили из-за коронавируса — первоначально оно должно было пройти в мае 2021 года, потом его перенесли на ноябрь прошлого года и в итоге на май 2022 года. Саммит проводится ежегодно в разных городах. Россия принимала гостей всемирного спортивного сообщества дважды — в 2013 году в Санкт-Петербурге, в 2015 — в Сочи.

Напомним, из-за военной спецоперации российских войск на Донбассе были отменены ряд международных мероприятий, запланированных в РФ на этот год.

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Екатеринбург
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