Новые спортивные объекты для стрельбы из лука появятся в Екатеринбурге

Новые спортивные объекты для стрельбы из лука появятся в Екатеринбурге
Новые спортивные объекты для стрельбы из лука появятся в Екатеринбурге
Сегодня, 08:19СпортФото: pixabay.com
После удачного выступления свердловских спортсменов на Олимпиаде в Токио, власти региона рассказали о развитии стрельбы из лука и строительстве новых объектов для этого вида спорта в Екатеринбурге.

Уральская лучница Ксения Перова завоевала «серебро» на Олимпиаде в Токио в командных соревнованиях, после чего власти региона рассказали о строительстве новых объектов для развития этого вида спорта, сообщает ТАСС.

У нас идет проектирование объекта для лучного спорта на Московском тракте, там, где у нас будет спортивный кластер. И есть в том числе на Химмаше проект, связанный с лучным центром, рассказал министр физической культуры и спорта Свердловской области Леонид Рапопорт.

По его словам, соревнования лучников после Универсиады-2023 в Екатеринбурге, будут проводиться на спорткомплексе «Уралмаш» — на базе Уральской футбольной академии.

Напомним, 25 июля серебро на олимпийский играх в Токио в составе женской сборной России по стрельбе из лука завоевала спортсменка из города Лесной Свердловской области Ксения Перова. С олимпийской медалью ее поздравил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

Сюжеты:
Екатеринбург
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