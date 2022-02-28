Конфликт на Украине спровоцировал антироссийские санкции со стороны FIFA

Конфликт на Украине спровоцировал антироссийские санкции со стороны FIFA
Конфликт на Украине спровоцировал антироссийские санкции со стороны FIFA
Сегодня, 13:23СпортФото: pixabay.com

FIFA из-за вооруженного конфликта на Украине ввела антироссийские санкции

По решению FIFA международные футбольные матчи в России проводиться временно не будут.

Международный олимпийский комитет провел консультации с Международной федерацией футбольного спорта FIFA. Стороны договорились о поддержке в отношении России пакета санкции, одобренного Евросоюзом в ответ на вооруженную спецоперацию на Украине.

Соревнования международного уровня до отмены ограничений больше проводиться не будут. Выступать под государственным флагом российской сборной нельзя. А еще она должна называться на соревнованиях не иначе как «Российский футбольный союз». Ни флага, ни гимна, ни даже болельщиков. И это еще не все, потому что в отношении футболистов готовят дополнительные санкции.

Запланированные стыковые матчи в Европе не состоялись. На FIFA оказывается политическое давление с тем, что исключить российскую сборную из борьбы за титул чемпиона мира.

Сюжеты:
ДНР и ЛНР
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