Конфликт на Украине спровоцировал антироссийские санкции со стороны FIFA

Международный олимпийский комитет провел консультации с Международной федерацией футбольного спорта FIFA. Стороны договорились о поддержке в отношении России пакета санкции, одобренного Евросоюзом в ответ на вооруженную спецоперацию на Украине.
Соревнования международного уровня до отмены ограничений больше проводиться не будут. Выступать под государственным флагом российской сборной нельзя. А еще она должна называться на соревнованиях не иначе как «Российский футбольный союз». Ни флага, ни гимна, ни даже болельщиков. И это еще не все, потому что в отношении футболистов готовят дополнительные санкции.
Запланированные стыковые матчи в Европе не состоялись. На FIFA оказывается политическое давление с тем, что исключить российскую сборную из борьбы за титул чемпиона мира.