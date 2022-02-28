Конфликт на Украине спровоцировал антироссийские санкции со стороны FIFA

Соревнования международного уровня до отмены ограничений больше проводиться не будут. Выступать под государственным флагом российской сборной нельзя. А еще она должна называться на соревнованиях не иначе как «Российский футбольный союз». Ни флага, ни гимна, ни даже болельщиков. И это еще не все, потому что в отношении футболистов готовят дополнительные санкции.