Спортсмены из ГГО победили на чемпионате УрФО по армрестлингу

В соревнованиях по армрестлингу в Екатеринбурге в возрастной группе до 16 лет I место заняла ученица МБУ ДО ДЮСШ Лилия Гринцевич, II место – Алина Ташкинова и Александра Конева, III место – Алина Фалалеева.

В группе участников до 18 лет дипломантом второй степени стал Андрей Панченков, третьей степени – Екатерина Гробова.

Среди юниорок возрастной группы до восемнадцати лет II место завоевала Елена Путилова, также она награждена дипломом II степени в возрастной группе от двадцати одного года. Девушка признана лучшей спортсменкой по армрестлингу в УрФО в сезоне 2017-2018 годов.

Тренер победителей из ГГО – Валерий Иванович Ларионов.