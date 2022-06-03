Пинаев о мосте на Циолковского: «С подрядчиком налаживаются конструктивные отношения»

Сегодня с подрядчиком вновь выстраиваются конструктивные отношения. Работы на мосту ведутся. Надеемся, что до Дня города мы закончим мост, заявил Владислав Пинаев.
Он отметил, что сам контракт рассчитан до 2024 года. Однако такой срок ждать не планируется. С понедельника на вторник со стороны Тагилстроя МУП «Тагилдорстрой» будет проводить работы по реконструкции выхода с моста.
Также глава города добавил, что вне часа пик пробок на мосту не скапливается. Одной из причин он назвал выполнение ремонта дорожного полотна.
Напомним, реконструкция путепровода на улице Циолковского в Нижнем Тагиле стартовала в мае 2021 года. Сроки открытия обновленной транспортной артерии неоднократно переносились. Причиной становились непредвиденные работы, а также удорожание материалов. В течение этого срока подрядная организация ООО «Уралстроймонтаж» попала в реестр недобросовестных поставщиков. Причиной стало самовольное внесение изменений в проект реконструкции дорог в микрорайоне Муринские пруды на ГГМ.
18 мая 2022 года на мосту с проверкой был министр транспорта Василий Старков. Он дал подрядчику 20 дней на устранение провала в графике работ. В противном случае контракт планируется расторгнуть.
Чтобы ускорить работы, директор УСМ Алексей Голященко обращался в мэрию Нижнего Тагила. Планировалось закрыть мост полностью с 25 мая по 30 июля 2022 года. Однако в администрации города не согласовали график, так как после неоднократного переноса сроков сдачи объекта, есть сомнения в том, что закрытие движения повлияет на ход работ.