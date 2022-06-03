Пинаев о мосте на Циолковского: «С подрядчиком налаживаются конструктивные отношения»

Чтобы ускорить работы, директор УСМ Алексей Голященко обращался в мэрию Нижнего Тагила. Планировалось закрыть мост полностью с 25 мая по 30 июля 2022 года. Однако в администрации города не согласовали график, так как после неоднократного переноса сроков сдачи объекта, есть сомнения в том, что закрытие движения повлияет на ход работ.