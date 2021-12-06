Пинаев об открытии моста по Циолковского: «Составлен график открытия до конца года»

Пинаев об открытии моста по Циолковского: «Составлен график открытия до конца года»
Пинаев об открытии моста по Циолковского: «Составлен график открытия до конца года»
Сегодня, 17:27ТранспортФото: TagilCity.ru
О составлении графика работ для открытия моста на Циолковского в Нижнем Тагиле заявил мэр Владислав Пинаев в ходе выездного совещания.

Составлен график открытия временного движения по путепроводу до конца года, мероприятия определены и документально подтверждены всеми сторонами, сказал глава города Владислав Пинаев.

В ходе совещания обсуждались вопросы выполнения дорожной карты ремонта, а также перспективы открытия движения по временной схемы. Замминистра транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области Денис Чагаев заявил, что такие совещания проводятся каждую неделю для отслеживания темпа работ, поставок и определения конечных точек, сообщает пресс-служба администрации Нижнего Тагила.

Он отметил, что финансирование на текущий год уже выделено, а потому все планы до конца декабря должны быть отработаны.

Глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев считает, что открытие движения улучшит ситуацию с автомобильным движением.

По его словам, рассматривается вариант реверсивного движения или по двум полосам.

Сюжеты:
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