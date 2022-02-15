Ремонт дорог и тротуаров в Новоасбесте обойдется администрации ГГО в 4,3 млн

Ремонт дорог и тротуаров в Новоасбесте обойдется администрации ГГО в 4,3 млн
Ремонт дорог и тротуаров в Новоасбесте обойдется администрации ГГО в 4,3 млн
Сегодня, 15:39ТранспортФото: pixabay.com
Работы по ремонту тротуаров и дорог в Новоасбесте за 4,3 миллиона рублей проведет тагильская компания ООО «Аэродромдорстрой».

Организация стала победителем на тендере, снизив начальную цену контракта с 5,3 до 4,3 миллиона рублей. Работы необходимо начать 1 мая и завершить до 1 августа 2022 года. Средства выделяются из бюджета ГГО.

Подрядчик должен отремонтировать дороги на улицах Пушкина и Бажова, обустроить пешеходный тротуар на улице Тагильская (от улицы Пушкина до улицы Пионерская). Также среди работ значится обустройство улично-дорожной сети по маршрутам «Дом-Школа-Дом» на улицах Лермонтова — Бажова.

Согласно смете, на ремонтируемых участках будут укладывать новый асфальт, укреплять обочины, обустраивать основания дорог и тротуаров из щебня, а также проводить другие работы. Гарантия составит два года с момента подписания акта сдачи объектов.

Директором ООО «Аэродромдорстрой» является Евгений Новоселов, компания зарегистрирована в 2017 году в Нижнем Тагиле. Основной вид деятельности организации — строительство автомобильных дорог. За годы деятельности ООО «Аэродромдорстрой» заключило контрактов на 74,7 миллиона рублей, в том числе и с «МКУ «Служба заказчика городского хозяйства» Нижнего Тагила.

Напомним, ООО «Аэродромдорстрой» летом 2022 года начнет ремонт улицы Мира в поселке Бродово. Работы стоимостью 5,8 миллиона рублей рассчитаны на три года.

Сюжеты:
Нижний ТагилПригородЭксклюзив
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