Ремонт дорог и тротуаров в Новоасбесте обойдется администрации ГГО в 4,3 млн

Организация стала победителем на тендере, снизив начальную цену контракта с 5,3 до 4,3 миллиона рублей. Работы необходимо начать 1 мая и завершить до 1 августа 2022 года. Средства выделяются из бюджета ГГО.
Подрядчик должен отремонтировать дороги на улицах Пушкина и Бажова, обустроить пешеходный тротуар на улице Тагильская (от улицы Пушкина до улицы Пионерская). Также среди работ значится обустройство улично-дорожной сети по маршрутам «Дом-Школа-Дом» на улицах Лермонтова — Бажова.
Согласно смете, на ремонтируемых участках будут укладывать новый асфальт, укреплять обочины, обустраивать основания дорог и тротуаров из щебня, а также проводить другие работы. Гарантия составит два года с момента подписания акта сдачи объектов.
Директором ООО «Аэродромдорстрой» является Евгений Новоселов, компания зарегистрирована в 2017 году в Нижнем Тагиле. Основной вид деятельности организации — строительство автомобильных дорог. За годы деятельности ООО «Аэродромдорстрой» заключило контрактов на 74,7 миллиона рублей, в том числе и с «МКУ «Служба заказчика городского хозяйства» Нижнего Тагила.
Напомним, ООО «Аэродромдорстрой» летом 2022 года начнет ремонт улицы Мира в поселке Бродово. Работы стоимостью 5,8 миллиона рублей рассчитаны на три года.