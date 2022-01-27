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Posted 27 января 2022, 13:39

Published 27 января 2022, 13:39

Modified 29 ноября 2024, 18:31

Updated 29 ноября 2024, 18:31

2,7 млрд рублей будет направлено на ремонт дорог в Свердловской области

2,7 млрд рублей будет направлено на ремонт дорог в Свердловской области

27 января 2022, 13:39
Фото: 1MI.
2,7 млрд рублей направят региональные власти на ремонт муниципальных дорог и мостов Свердловской области.

Так, 1,6 млрд рублей получат 17 муниципальных образований на строительство дорог из бюджета региона. Еще 288,5 млн рублей субсидиями будут направлены в пять МО на строительство и реконструкцию дорог, еще три МО получат субсидии в размере 124,2 млн рублей на их капитальный ремонт. На ремонт мостовых переходов в сельской местности власти направят 86,8 млн рублей.

Нижний Тагил получит 302,1 млн рублей на реконструкцию улиц и обновление путепровода через ж/д пути, а поселок Махнево – 236,9 млн рублей для продолжения возведения моста через реку Тагил, сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

#Экономика#Нижний Тагил#Свердловская область#Ремонт дорог#Дороги
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