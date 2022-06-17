Инспекторы ГИБДД обучат екатеринбуржцев езде на самокатах и велосипедах

Занятия для всех желающих состоятся около ТЦ «Мега» на улице Металлургов, 87. В пятницу занятия проходят с 12 до 20 по местному времени, в выходные - с 14 до 21. Прежде всего, программа рассчитана на тех, кто прежде не водил ни самокат, ни велосипед, однако хотел бы освоить эти транспортные средства.