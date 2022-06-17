Инспекторы ГИБДД обучат екатеринбуржцев езде на самокатах и велосипедах

Занятия для всех желающих состоятся около ТЦ «Мега» на улице Металлургов, 87. В пятницу занятия проходят с 12 до 20 по местному времени, в выходные - с 14 до 21. Прежде всего, программа рассчитана на тех, кто прежде не водил ни самокат, ни велосипед, однако хотел бы освоить эти транспортные средства.
Обучением граждан будут заниматься профессиональные инструкторы из числа инспекторов ГИБДД. Они расскажут пришедшим о законодательной базе, технике безопасности, водительской этике и базовых приемах управления велосипедами и электросамокатами, сообщает пресс-служба администрации Екатеринбурга.