Россия восстанавливает авиасообщение с Турцией

Полностью восстановить авиасообщение с Турцией с 22 июня решил оперштаб. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. Она отметила, что с 28 июня Россия также возобновляет рейсы в ряд других стран.

В перечень входит: Бельгия, Болгария, США, Иордания, Ирландия, Кипр, Италия и Северная Македония, сообщает ТАСС. Отмечается, что также Россия увеличивает количество рейсов в Австрию, Азербайджан, Грецию, Катар, Хорватию, Швейцарию, Армению и Финляндию. По словам Голиковой, Россия дала разрешение на въезд в страну гражданам КНР и Лихтенштейна. Также ряд зарубежных стран заявил о готовности принимать российских граждан, которые привились от COVID-19 российскими вакцинами. Напомним, с 25 мая Россия восстановила авиасообщение с пятью государствами: Исландией, Мальтой, Мексикой, Португалией и Саудовской Аравией, а с 10 июня еще с восемью: Марокко, Австрией, Люксембургом, Венгрией, Маврикием, Ливаном и Хорватией. Перелеты из России возобновятся еще с 8 странами

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