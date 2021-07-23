Изменение схемы движения возможно у ГДДЮТ в Нижнем Тагиле

Транспортная схема будет пересмотрена у ГДДЮТ в Нижнем Тагиле паралельно со строительством второй очереди набережной. По направлению к центру города возможно появление второй полосы движения. Также тагильские чиновники рассматривают вариант продления дороги с улицы Кулибина, чтобы выезд из дворца стал проще.

Владислав Пинаев во время выездного совещания на строящуюся площадку «Тагильская лагуна-2» за ГДДЮТ поручил специалистам городских служб продумать варианты модернизации схемы дорожного движения у дворца. По его словам, рассматривается вариант о продлении улицы Кулибина и создании крестообразного перекрестка вместо Т-образного. На данный момент специалисты продолжают изучать варианты улучшения схемы движения, а также проверяют наличие безопасного расстояния до подземных коммуникаций вдоль проезжей части, которую могут расширить на улице Красногвардейской, чтобы добавить еще одну полосу движения — в сторону центра города. Однако одной из проблем, по словам главы города, являются три лиственницы, растущие вблизи возможной дороги. Теперь специалистам предстоит сделать так, чтобы выезд стал удобным для автолюбителей. Есть желание сделать перекресток, потому что выезжать неудобно, но там стоят три лиственницы, прямо замечательные, старенькие такие. У нас рука не поднимается согласовать их спиливание,рассказал Владислав Пинаев. Фото: Яндекс. Карты На данный момент, выезжая с парковки ГДДЮТ, водители могут лишь повернуть направо в сторону Вагонки. Для того, чтобы попасть в центр города, автолюбителям приходится искать пути для совершения разворота. С увеличением потока посетителей этой территории после строительства второй очереди «Тагильской лагуны» чиновники решат и транспортные вопросы: увеличат число парковочных мест и улучшат выезд. Обустроить зоны отдыха у скейтплощадки в «Тагильской лагуне-2» предложили экстремалы

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