Аэропорты 12 городов России прекратили работу на неделю из-за спецоперации на Украине

Речь идет об аэропортах городов Ростов («Платов»), Краснодар («Пашковский»), Анапа («Витязево»), Геленджик, Элиста, Ставрополь, Белгород, Брянск, Орел, Курск, Воронеж, Симферополь.
Ведомство не рекомендует пассажирам и встречающим прибывать в эти аэропорты. Обо всех изменениях информация будет размещаться на официальных сайтах и в социальных сетях. Одновременно стало известно, что все рейсы из аэропорта Волгограда также отменены.
Ранее стало известно, что прекратил работу и аэропорт Белгорода.
Напомним, президент РФ Владимир Путин заявил утром 24 февраля о начале спецоперации на Украине.