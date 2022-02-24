Аэропорты 12 городов России прекратили работу на неделю из-за спецоперации на Украине

Аэропорты 12 городов России прекратили работу на неделю из-за спецоперации на Украине
Аэропорты 12 городов России прекратили работу на неделю из-за спецоперации на Украине
Сегодня, 10:45ТранспортФото: 1MI
В 12 городах России отменены все рейсы до 2 марта 2022 года. Это связано с военными действиями на Украине.

Речь идет об аэропортах городов Ростов («Платов»), Краснодар («Пашковский»), Анапа («Витязево»), Геленджик, Элиста, Ставрополь, Белгород, Брянск, Орел, Курск, Воронеж, Симферополь.

Ведомство не рекомендует пассажирам и встречающим прибывать в эти аэропорты. Обо всех изменениях информация будет размещаться на официальных сайтах и в социальных сетях. Одновременно стало известно, что все рейсы из аэропорта Волгограда также отменены.

Ранее стало известно, что прекратил работу и аэропорт Белгорода.

Напомним, президент РФ Владимир Путин заявил утром 24 февраля о начале спецоперации на Украине.

Сюжеты:
ДНР и ЛНР
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