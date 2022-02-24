Все авиарейсы из аэропорта Белгорода отменены из-за спецоперации на Украине

Все рейсы, которые были запланированы из аэропорта Белгорода в другие города и страны были отменены. На данный момент улететь из города из-за начала военной операции невозможно.

Ранее из Белгорода был отменен рейс в Санкт-Петербург. Вылет планировался в 09.40. Также на 24 февраля планировались три рейса до Москвы, пишет «Бел.Ру» В пресс-службе Белгородского аэропорта сообщили, что власти запретили использовать южное воздушное пространство. Из-за этого рейсы пришлось отменить. Напомним, утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин заявил о начале спецоперации на территории Украины. Она направлена на демилитаризацию. Взрывы также слышны и в Белгороде. В детских садах и школах отменены занятия. Доллар вырос до 94 рублей после начала спецоперации России на Украине

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