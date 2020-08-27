На дороги Нижнего Тагила и Екатеринбурга выделили еще два миллиарда рублей

На дороги Нижнего Тагила и Екатеринбурга выделили еще два миллиарда рублей

Сегодня, 16:30ТранспортPhoto: 1Mediainvest.ru
В рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» выделены дополнительные средства на строительство дорог Нижнего Тагила и Екатеринбурга в размере двух миллиардов рублей, сообщает департамент информационной политики региона.

Средства будут потрачены на реконструкцию ЕКАД — кольцевой дороги вокруг Екатеринбурга, где уже много лет имеется только одна полоса движения в каждом направлении. Реконструкция поможет разгрузить улицы Екатеринбурга и сделать выезд из города более комфортным для водителей как легковых, так и грузовых автомобилей.

Также часть средств будет направлена на ремонт дорог в черте Екатеринбурга и Нижнего Тагила. Постановление было утверждено на заседании правительства Свердловской области 27 августа. Деньги будут выделены из федерального бюджета.

В рамках БКАД в Нижнем Тагиле отремонтируют дороги в Горбуново.

А также по программе будет отремонтирована улица Кленовая на Черемшанке.

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