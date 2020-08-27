На дороги Нижнего Тагила и Екатеринбурга выделили еще два миллиарда рублей

Средства будут потрачены на реконструкцию ЕКАД — кольцевой дороги вокруг Екатеринбурга, где уже много лет имеется только одна полоса движения в каждом направлении. Реконструкция поможет разгрузить улицы Екатеринбурга и сделать выезд из города более комфортным для водителей как легковых, так и грузовых автомобилей.
Также часть средств будет направлена на ремонт дорог в черте Екатеринбурга и Нижнего Тагила. Постановление было утверждено на заседании правительства Свердловской области 27 августа. Деньги будут выделены из федерального бюджета.
В рамках БКАД в Нижнем Тагиле отремонтируют дороги в Горбуново.
А также по программе будет отремонтирована улица Кленовая на Черемшанке.