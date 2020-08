На дороги Нижнего Тагила и Екатеринбурга выделили еще два миллиарда рублей

В рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» выделены дополнительные средства на строительство дорог Нижнего Тагила и Екатеринбурга в размере двух миллиардов рублей, сообщает департамент информационной политики региона.

Средства будут потрачены на реконструкцию ЕКАД — кольцевой дороги вокруг Екатеринбурга, где уже много лет имеется только одна полоса движения в каждом направлении. Реконструкция поможет разгрузить улицы Екатеринбурга и сделать выезд из города более комфортным для водителей как легковых, так и грузовых автомобилей. Также часть средств будет направлена на ремонт дорог в черте Екатеринбурга и Нижнего Тагила. Постановление было утверждено на заседании правительства Свердловской области 27 августа. Деньги будут выделены из федерального бюджета. В рамках БКАД в Нижнем Тагиле отремонтируют дороги в Горбуново. Стало известно когда в Горбуново отремонтируют дороги А также по программе будет отремонтирована улица Кленовая на Черемшанке. Улицу Кленовая в Нижнем Тагиле отремонтируют в рамках БКАД в 2022 году

