Какие страны закрыли авиаперелеты для России (список)

Страны, которые закрыли небо для России — Австрия, Бельгия, Болгария, Великобритания, Венгрия, Германия, Греция, Дания, Испания, Исландия, Ирландия, Италия, Канада, Кипр, Латвия, Литва, Люксембург, Мальта, Молдова, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Северная Македония, Словакия, Словения, Украина, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Швеция, Эстония.
Напомним, в отношении России был введен новый пакет санкций, среди которых полеты над территорией ЕС. Также новые санкции коснулись банков, предприятий, правительства РФ, депутатов Госдумы, Центрального банка.