Какие страны закрыли авиаперелеты для России (список)

Какие страны закрыли авиаперелеты для России (список)
Какие страны закрыли авиаперелеты для России (список)
Сегодня, 15:09ТранспортФото: 1MI
Евросоюз ввел запрет на полеты российских самолетов на всей его территории. Теперь Европа для России осталась недоступна. Причиной такого решения стала военная операция на Украине. Какие страны стали недоступны, разбиралось TagilCity.ru.

Страны, которые закрыли небо для России — Австрия, Бельгия, Болгария, Великобритания, Венгрия, Германия, Греция, Дания, Испания, Исландия, Ирландия, Италия, Канада, Кипр, Латвия, Литва, Люксембург, Мальта, Молдова, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Северная Македония, Словакия, Словения, Украина, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Швеция, Эстония.

Фото:TagilCity.ru

Напомним, в отношении России был введен новый пакет санкций, среди которых полеты над территорией ЕС. Также новые санкции коснулись банков, предприятий, правительства РФ, депутатов Госдумы, Центрального банка.

Сюжеты:
ДНР и ЛНР
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