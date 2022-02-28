Россия закрыла воздушное пространство для авиакомпаний 36 стран

Россия закрыла воздушное пространство для авиакомпаний 36 стран
Россия закрыла воздушное пространство для авиакомпаний 36 стран
Сегодня, 18:28ТранспортФото: 1MI
Россия ограничила полеты самолетов авиакомпаний 36 стран, из них восемь — не из Евросоюза.

Остальные 28 — члены Евросоюза. Это Австрия, Бельгия, Болгария, Венгрия, Германия, Греция, Дания, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Кипр, Латвия, Литва, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Польша, Португалия, Румыния, Словакия, Словения, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Швеция, Эстония.

Вне Евросоюза ограничения коснулись авиакомпаний Албании, Ангильи, Великобритании, Британских и Виргинских островов, Гибралтара, Джерси, Канады, Норвегии.

Данные ограничения стали симметричным ответом на запрет на полеты российских авиакомпаний на всей территории Евросоюза и ряда других стран. Причиной такого решения стала военная операция на Украине.

Напомним, в отношении России был введен новый пакет санкций, среди которых полеты над территорией ЕС. Также новые санкции коснулись банков, предприятий, правительства РФ, депутатов Госдумы, Центрального банка.

Сюжеты:
ДНР и ЛНР
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