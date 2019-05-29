«Сигнал-3» в рамках БКАД установит в Нижнем Тагиле 2000 новых знаков и 15 светофоров

Предприятие занимается дорожными работами совместно с подрядными организациями МУП «Тагилдорстрой» и «УБТ-сервис». В обязанности «Сигнал-3» входит демонтаж ограждений и знаков, если они мешают ремонту.

Также учреждение занимается нанесением разметки на отремонтированные дороги. Применяется пластическая смесь — при помощи неё сейчас обновляются пешеходные переходы. По словам специалистов, это вещество держится гораздо дольше традиционного покрытия, но зимой и в дождь разметка становится скользкой.

Холодный пластик применяется также за границей. По поводу скользкости — нигде отработанной технологии по созданию противоскольжения нет. Мы планировали в этом году опробовать новый метод, но пока находимся на стадии экспериментов с применением кварцевых материалов. Пока мы не знаем, как это повлияет на стойкость покрытия, рассказал замдиректора по производству МБУ «Сигнал-3» Алексей Панченко.

Как рассказал директор МБУ «Сигнал-3» Вячеслав Сизов, на все мероприятия в рамках БКАД у предприятия заложено 80 миллионов рублей. Это позволит заменить 2000 дорожных знаков, а также отремонтировать 18 светофоров и установить ещё 15 новых. Кроме того, будет произведён монтаж шести километров дорожных ограждений и нанесено 25 кв. м. разметки.

Пока не все подрядные организации зашли на объекты, поэтому мы там для безопасности водителей и пешеходов наносим разметку краской, отметил Сизов.