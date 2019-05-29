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#домахорошо
«Сигнал-3» в рамках БКАД установит в Нижнем Тагиле 2000 новых знаков и 15 светофоров
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургКонфликт вокруг Храма-на-Драме
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«Сигнал-3» в рамках БКАД установит в Нижнем Тагиле 2000 новых знаков и 15 светофоров

Сегодня, 13:20ТранспортФото: TagilCity.ru
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