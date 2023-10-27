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2023
Работники культуры в Екатеринбурге станут больше зарабатывать
В Екатеринбурге поднимут уровень заработной платы горожанам, работающим в сфере культуры.
27 октября 2023, 13:32
2016
Размер оплаты за отопление в домах без приборов учета изменится в Нижнем Тагиле с нового года
С нового года произойдут изменения по оплате за отопление в домах, где нет приборов учета, сообщает пресс-служба администрации г. Нижнего Тагила.
29 декабря 2016, 04:30
Индексация соцвыплат в Свердловской области с каждым годом снижается и уже ниже уровня инфляции
В течение последних лет в Свердловской области понижался коэффициент на некоторые виды социальных выплат гражданам. За пять лет он понизился с 6 до 4%.
2 декабря 2016, 08:10
Зарплата чиновников правительства Свердловской области не повышается уже три года подряд
За последние три года у чиновников в правительстве Свердловской области ни разу не проводилась индексация заработной платы. Это следует из ответа пресс-центра правительства на обращение портала TagilCity.ru.
2 декабря 2016, 07:10
Заработная плата на крупных предприятиях Нижнего Тагила в следующем году будет проиндексирована
Индексация заработной платы в России должна проводиться работодателями каждый год. Однако в силу того, что в законодательстве не прописано четкого механизма реализации этой социальной гарантии, работодатели проводят индексацию лишь после соответствующего распоряжения правительства РФ. В том, как проходит индексация на крупнейших предприятиях Нижнего Тагила, разбиралась редакция TagilCity.ru.
30 ноября 2016, 11:00

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