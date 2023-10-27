Коэффициент

Заработная плата на крупных предприятиях Нижнего Тагила в следующем году будет проиндексирована
Индексация заработной платы в России должна проводиться работодателями каждый год. Однако в силу того, что в законодательстве не прописано четкого механизма реализации этой социальной гарантии, работодатели проводят индексацию лишь после соответствующего распоряжения правительства РФ. В том, как проходит индексация на крупнейших предприятиях Нижнего Тагила, разбиралась редакция TagilCity.ru.
30 ноября 2016, 11:00