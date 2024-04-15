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Легализация

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Мигранты массово бегут из Екатеринбурга на Родину
15 апреля, 13:53
2018
Производство каннабиса в Греции будет поставлено на промышленные рельсы
Правительство Греции рассматривает вариант промышленного производства каннабиса и постепенную легализацию медицинской марихуаны.
14 января 2018, 08:10
2017
Употребление марихуаны легализовано в Грузии
В Грузии легализована марихуана. Конституционный суд страны упразднил уголовное наказание за употребление этого вида наркотиков.
1 декабря 2017, 18:35
Частные детективы и телохранители получат в России официальный статус
Деятельность телохранителей и частных сыщиков в России будет легализована.
29 мая 2017, 07:45
Правительство России поддержало продажу алкоголя в интернете
Законопроект о легализации торговли спиртными напитками в интернете одобрен Правительством РФ.
18 мая 2017, 07:30
2016
«Росинтербанк» лишился лицензии из-за нарушения закона о противодействии легализации средств, полученных преступным путем
Центробанк России лишил лицензии «Росинтербанк», входивший в топ-100 по финансовому состоянию и занимавший в нем 68-е место, сообщает Правда УрФО.
19 сентября 2016, 13:10
Украина не готова к полному разрыву дипломатических отношений с Россией
8 августа 2016, 05:35
В Дегтярске за растрату и «отмывание» крупной суммы денег директор управкомпании сядет на 3 года
Осужденный придумал целую преступную схему, чтобы завладеть миллионом рублей.
4 мая 2016, 05:30
Лотерейный бизнес в России станет государственным
Законопроект, способный искоренить теневой игорный бизнес, подготовил Минфин России.
28 марта 2016, 11:25
2012
«Правое дело» хочет легализовать проституцию. Дубичев: «Это только укрепит криминалитет»
26 ноября 2012, 09:40
Граффити на улицах Нижнего Тагила теперь официально разрешены
8 августа 2012, 05:40
2011
В Нижнем Тагиле будут добиваться легализации роуп-джампинга
15 июля 2011, 13:07
2009
На переписи россиянам зададут новые вопросы
«Кривой Рог и Нижний Тагил в судьбах российско-украинских семей». Книга с таким названием, как ожидается, увидит свет уже в это году. 22 февраля Кривой Рог отметил 65-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков. С этой датой город-побратим поздравили тагильчане. Побратимским отношениям двух городов 15 лет. Но исторические связи более глубокие. В самом начале Великой Отечественной войны металлургический завод "Криворожсталь" вместе с рабочими и специалистами был эвакуирован в Нижний Тагил. После освобождения Украины от фашизма, люди вернулись на родину. А вместе с ними переехали жить в Кривой Рог более 4 тысяч тагильчан.Новости предоставлены Радио «Маяк – Нижний Тагил» © 104,7 FM
25 февраля 2009, 10:52

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