Легализация

На переписи россиянам зададут новые вопросы

«Кривой Рог и Нижний Тагил в судьбах российско-украинских семей». Книга с таким названием, как ожидается, увидит свет уже в это году. 22 февраля Кривой Рог отметил 65-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков. С этой датой город-побратим поздравили тагильчане. Побратимским отношениям двух городов 15 лет. Но исторические связи более глубокие. В самом начале Великой Отечественной войны металлургический завод "Криворожсталь" вместе с рабочими и специалистами был эвакуирован в Нижний Тагил. После освобождения Украины от фашизма, люди вернулись на родину. А вместе с ними переехали жить в Кривой Рог более 4 тысяч тагильчан.Новости предоставлены Радио «Маяк – Нижний Тагил» © 104,7 FM