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Портреты

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2023
Портреты легенд системы образования Екатеринбурга разместили на аллее в центре города
Портреты педагогов начальных школ теперь украшают аллею легенд системы образования, открывшейся в центре Екатеринбурга.
21 декабря 2023, 08:20
2020
В Екатеринбурге с могилы Крапивина украли его портрет
5 октября 2020, 03:38
2019
В мэрии Екатеринбурга появятся бронзовые портреты Ройзмана и Якоба
20 апреля 2019, 04:50
2018
Портрет Александра I в тагильском музее ИЗО назван подделкой (ВИДЕО)
9 февраля 2018, 03:00
2016
В Нижнем Тагиле победители творческого конкурса «Полиция глазами детей» получили свои заслуженные награды (ФОТО)
В ГДДЮТ состоялось награждение победителей конкурса «Полиция глазами детей». Определены лучшие работы, вручены награды.
9 ноября 2016, 15:40
2012
Необычные портреты Паваротти, Саркози, Валуева и других известных людей будут представлены в Екатеринбурге
6 февраля 2012, 09:51
2009
Грабителя со стажем задержали на Вагонке.
Грабителя со стажем задержали на Вагонке. 19-тилетний парень вчера совершил два грабежа на улице Юности. В том и другом случае потерпевшими были девушки, у которых преступник отнимал сотовые телефоны. Этот злоумышленник ранее уже судим, причем, тоже за грабежи. А освободился из мест лишения свободы в феврале. Сейчас его будут проверять на причастность к другим подобным преступлениям. Новости предоставлены Радио «Маяк – Нижний Тагил» © 104,7 FM
20 мая 2009, 02:30

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