Грабителя со стажем задержали на Вагонке.

Грабителя со стажем задержали на Вагонке. 19-тилетний парень вчера совершил два грабежа на улице Юности. В том и другом случае потерпевшими были девушки, у которых преступник отнимал сотовые телефоны. Этот злоумышленник ранее уже судим, причем, тоже за грабежи. А освободился из мест лишения свободы в феврале. Сейчас его будут проверять на причастность к другим подобным преступлениям. Новости предоставлены Радио «Маяк – Нижний Тагил» © 104,7 FM