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В Екатеринбурге обновили памятные доски на аллее легенд системы образования

Портреты легенд системы образования Екатеринбурга разместили на аллее в центре города

21 декабря 2023, 08:20
Фото: Администрация Екатеринбурга

В Екатеринбурге обновили памятные доски на аллее легенд системы образования

Портреты педагогов начальных школ теперь украшают аллею легенд системы образования, открывшейся в центре Екатеринбурга.

По мнению представителя Департамента образования, выбор пал на учителей начальных классов, так как именно они становятся для детей первыми проводниками во взрослую жизнь.

В отборе кандидатов принимали участие абсолютно все районы муниципалитета. При выборе персон учитывались характеристики со стороны коллег, стаж работы в системе образования, личный опыт и полученные регалии.

Аллея легенд системы образованияАллея легенд системы образования
Аллея легенд системы образования
Фото: Администрация Екатеринбурга

Ранее памятные доски пестрели портретами ветеранов профессии, директоров школ и учителей старших классов.

Напоминаем, 13 декабря в Нижнем Тагиле состоялся финальный тур городского этапа Всероссийского конкурса «Учитель года России». Представлять город на областном этапе будут трое учителей.

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