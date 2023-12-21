Портреты легенд системы образования Екатеринбурга разместили на аллее в центре города

Posted Сегодня, 08:20
Published Сегодня, 08:20
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Updated Сегодня, 08:21
По мнению представителя Департамента образования, выбор пал на учителей начальных классов, так как именно они становятся для детей первыми проводниками во взрослую жизнь.
В отборе кандидатов принимали участие абсолютно все районы муниципалитета. При выборе персон учитывались характеристики со стороны коллег, стаж работы в системе образования, личный опыт и полученные регалии.
Ранее памятные доски пестрели портретами ветеранов профессии, директоров школ и учителей старших классов.
Напоминаем, 13 декабря в Нижнем Тагиле состоялся финальный тур городского этапа Всероссийского конкурса «Учитель года России». Представлять город на областном этапе будут трое учителей.