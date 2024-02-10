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Революция

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«Не показывать, а проживать». Маленький театр в Нижнем Тагиле представил «Циников»
10 февраля, 09:19
2017
Панихида по белогвардейцам пройдет в Храме-на-Крови Екатеринбурга
24 ноября 2017, 02:00
Собрание в честь 100-летия Октябрьской революции прошло в Нижнем Тагиле
8 ноября 2017, 03:30
Ленин был выкинут на помойку в Тавде (ФОТО)
27 октября 2017, 05:00
2014
Большие игры мировых политиков и частные проблемы тагильчан в Киеве. Россия-Украина и не только
Пока все внимание было приковано к политическим переменам в Украине, Россия планомерно поднялась на несколько ступеней вверх в мировой политике и экономике. Можно ли говорить о «Великом плане Путина», но сегодня мы показали свою независимость от любых «санкционных дубинок» США, на нашей стороне мировой гигант, ставший буквально нашим джокером – Китай, а еще у нас намечаются еще более тесные и добрые отношения с автономной украинской республикой Крым.
6 марта 2014, 10:20
2011
Путин считает массовые акции протеста в стране возможными проделками зарубежных подстрекателей
9 декабря 2011, 07:16

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