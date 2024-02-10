Большие игры мировых политиков и частные проблемы тагильчан в Киеве. Россия-Украина и не только

Пока все внимание было приковано к политическим переменам в Украине, Россия планомерно поднялась на несколько ступеней вверх в мировой политике и экономике. Можно ли говорить о «Великом плане Путина», но сегодня мы показали свою независимость от любых «санкционных дубинок» США, на нашей стороне мировой гигант, ставший буквально нашим джокером – Китай, а еще у нас намечаются еще более тесные и добрые отношения с автономной украинской республикой Крым.