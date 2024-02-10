«Не показывать, а проживать». Маленький театр в Нижнем Тагиле показал «Циников»

На фоне постоянных сообщений об ужасах войны — массовых расстрелах, голоду, каннибализму и трупоедству, процветающих в то время, разрушается не только привычная жизнь народа, но и их нравственность. Ольга изменяет своему мужу с его родным братом Сергеем. Владимир, узнав об этом, спокойно просит жену помыться. Внутри него в этот момент все умирает: он любит, но не может простить. Напившись, повторяет ошибку жены с прислугой Марфушей.