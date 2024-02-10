«Не показывать, а проживать». Маленький театр в Нижнем Тагиле показал «Циников»

Posted Сегодня, 09:19
Published Сегодня, 09:19
Modified Сегодня, 11:26
Updated Сегодня, 11:26
Показ «Циников» в Маленьком театре в Доме художника переносили несколько месяцев, однако 9 февраля он все-таки состоялся. Невероятная атмосфера царила в помещении еще до начала спектакля. Тишина, минимум освещения и часы, громко отбивающие ритм времени.
Действие романа происходит во время событий 1918–1924 годов. Главные герои — романтичный, но робкий Владимир и циничная, ветреная Ольга, желающая выйти замуж по расчету. Чудовищность окружающих событий, которые повлекли за собой революция и военное положение в стране, разрушают все планы людей. Выбрав брак по любви, Ольга считает, что зимовать вместе теплей. Она дивится поступкам революции: вместо того чтобы поставить на Лобном месте гильотину, запретили продажу ее любимого лакомства — мороженого. Владимир же радуется любви и считает, что это чувство важнее всего на свете.
На фоне постоянных сообщений об ужасах войны — массовых расстрелах, голоду, каннибализму и трупоедству, процветающих в то время, разрушается не только привычная жизнь народа, но и их нравственность. Ольга изменяет своему мужу с его родным братом Сергеем. Владимир, узнав об этом, спокойно просит жену помыться. Внутри него в этот момент все умирает: он любит, но не может простить. Напившись, повторяет ошибку жены с прислугой Марфушей.
Немногим позже Сергей уезжает на войну, где расстреливает добровольца Белой армии, брата Ольги — Гогу, а потом сам возвращается домой из-за контузии. Ольга, пережив утрату родного человека, кажется, уже совсем не видит смысла жизни. Однажды, оказавшись в баре, она при своем муже предлагает богачу Докучаеву отдаться ему за 15 тысяч долларов. Деньги позже она отдает в комитет помощи голодающим.
Владимир осознает, что его любовь к Ольге даже страшнее, чем безумие. Он задумывается о смерти своей жены…
Роман заканчивается тем, что Ольга звонит Владимиру на работу и говорит, что через пять минут намерена застрелиться. Мужчина мчится домой, желая, чтобы время остановилось. Он застает ее в постели, в красном платье. Женщина улыбается и просит конфету. Вздыхая с облегчением, что успел, герой целует жену, но потом понимает, что она истекает кровью…
Всех подробностей, конечно же, мы раскрывать не будем, но поделимся мнением героев о спектакле и расскажем, каким этот роман увидел режиссер.
Почему именно «Циники»? Слишком много совпадений с нашей жизнью. Люди пытаются оставаться людьми, несмотря на то, что мир вокруг сыпется, — отметила Татьяна Захарова.
Актеры примерили на себя нестандартные для них роли. Кто-то чаще предстает перед зрителем, к примеру, ловеласом, а в этой постановке играет уже глубокую влюбленность в одного человека. Исполнительница роли Ольги плачет каждую сцену, чувствуя всю боль своего персонажа, сопереживая ей. Кажется, Ольга и Анна Каратаева (сыгравшая Ольгу) — одно целое.
Мы пробуем не показывать, а проживать. Если это увидится зрителем, если они считают наши эмоции, значит, мы на правильном пути, — пояснила актриса Анна Каратаева.
По мнению героев, самое сложное — не перепутать порядок сцен с сообщениями о новостях из газет. Не менее трудным было успевать переодеваться и играть сразу несколько ролей.
Над спектаклем еще работать и работать, материал сложнейший. Премьера — это никогда не конец, — добавила режиссер Татьяна Захарова.
К слову, на «Циников» все билеты распроданы на много выступлений вперед. Однако посмотреть их стоит. Игра актеров заставляет проникнуться атмосферой того времени и понять, насколько тяжело остаться прежним, сохранить в себе любовь и человечность. Вокруг горы трупов, родители съедают своих старших детей, чтобы выжить, чтобы накормить младших… Как это, жить в той России? Все ответы — на сцене Маленького театра.