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Posted Сегодня, 09:19

Published Сегодня, 09:19

Modified Сегодня, 11:26

Updated Сегодня, 11:26

«Маленький театр» в Нижнем Тагиле показал премьеру «Циников» по Мариенгофу

«Не показывать, а проживать». Маленький театр в Нижнем Тагиле показал «Циников»

10 февраля 2024, 09:19
Фото: tagilcity.ru

«Маленький театр» в Нижнем Тагиле показал премьеру «Циников» по Мариенгофу

Премьеру спектакля по роману «Циники» Анатолия Мариенгофа в режиссерском исполнении Татьяны Захаровой показали в Маленьком театре в Нижнем Тагиле. Любовь во время революции, голод, сломанные судьбы, боль и смерть. Это не просто игра на сцене, это жизнь. Подробности — в материале TagilCity.ru.

Показ «Циников» в Маленьком театре в Доме художника переносили несколько месяцев, однако 9 февраля он все-таки состоялся. Невероятная атмосфера царила в помещении еще до начала спектакля. Тишина, минимум освещения и часы, громко отбивающие ритм времени.

Показ «Циников» в Маленьком театре в Доме художников в Нижнем Тагиле.Показ «Циников» в Маленьком театре в Доме художников в Нижнем Тагиле.
Показ «Циников» в Маленьком театре в Доме художников в Нижнем Тагиле.
Фото: tagilcity.ru

Моя любовь бессмертна

Действие романа происходит во время событий 1918–1924 годов. Главные герои — романтичный, но робкий Владимир и циничная, ветреная Ольга, желающая выйти замуж по расчету. Чудовищность окружающих событий, которые повлекли за собой революция и военное положение в стране, разрушают все планы людей. Выбрав брак по любви, Ольга считает, что зимовать вместе теплей. Она дивится поступкам революции: вместо того чтобы поставить на Лобном месте гильотину, запретили продажу ее любимого лакомства — мороженого. Владимир же радуется любви и считает, что это чувство важнее всего на свете.

Главные герои романа «Циники» — Владимир и Ольга.Главные герои романа «Циники» — Владимир и Ольга.
Главные герои романа «Циники» — Владимир и Ольга.Главные герои романа «Циники» — Владимир и Ольга.
Главные герои романа «Циники» — Владимир и Ольга.Главные герои романа «Циники» — Владимир и Ольга.
Главные герои романа «Циники» — Владимир и Ольга.Главные герои романа «Циники» — Владимир и Ольга.
Главные герои романа «Циники» — Владимир и Ольга.Главные герои романа «Циники» — Владимир и Ольга.
Главные герои романа «Циники» — Владимир и Ольга.Главные герои романа «Циники» — Владимир и Ольга.
Главные герои романа «Циники» — Владимир и Ольга.Главные герои романа «Циники» — Владимир и Ольга.
Герои романа «Циники».Герои романа «Циники».
Главные герои романа «Циники» — Владимир и Ольга.
Фото: tagilcity.ru

На фоне постоянных сообщений об ужасах войны — массовых расстрелах, голоду, каннибализму и трупоедству, процветающих в то время, разрушается не только привычная жизнь народа, но и их нравственность. Ольга изменяет своему мужу с его родным братом Сергеем. Владимир, узнав об этом, спокойно просит жену помыться. Внутри него в этот момент все умирает: он любит, но не может простить. Напившись, повторяет ошибку жены с прислугой Марфушей.

Немногим позже Сергей уезжает на войну, где расстреливает добровольца Белой армии, брата Ольги — Гогу, а потом сам возвращается домой из-за контузии. Ольга, пережив утрату родного человека, кажется, уже совсем не видит смысла жизни. Однажды, оказавшись в баре, она при своем муже предлагает богачу Докучаеву отдаться ему за 15 тысяч долларов. Деньги позже она отдает в комитет помощи голодающим.

Владимир осознает, что его любовь к Ольге даже страшнее, чем безумие. Он задумывается о смерти своей жены…

Спектакль «Циники» на сцене Маленького театра в Доме художника в Нижнем Тагиле.Спектакль «Циники» на сцене Маленького театра в Доме художника в Нижнем Тагиле.
Спектакль "Циники" на сцене Маленького театра в Доме художника в Нижнем Тагиле.Спектакль "Циники" на сцене Маленького театра в Доме художника в Нижнем Тагиле.
Спектакль "Циники" на сцене Маленького театра в Доме художника в Нижнем Тагиле.Спектакль "Циники" на сцене Маленького театра в Доме художника в Нижнем Тагиле.
Спектакль "Циники" на сцене Маленького театра в Доме художника в Нижнем Тагиле.Спектакль "Циники" на сцене Маленького театра в Доме художника в Нижнем Тагиле.
Спектакль "Циники" на сцене Маленького театра в Доме художника в Нижнем Тагиле.Спектакль "Циники" на сцене Маленького театра в Доме художника в Нижнем Тагиле.
Спектакль "Циники" на сцене Маленького театра в Доме художника в Нижнем Тагиле.Спектакль "Циники" на сцене Маленького театра в Доме художника в Нижнем Тагиле.
Спектакль "Циники" на сцене Маленького театра в Доме художника в Нижнем Тагиле.Спектакль "Циники" на сцене Маленького театра в Доме художника в Нижнем Тагиле.
Спектакль "Циники" на сцене Маленького театра в Доме художника в Нижнем Тагиле.Спектакль "Циники" на сцене Маленького театра в Доме художника в Нижнем Тагиле.
Спектакль "Циники" на сцене Маленького театра в Доме художника в Нижнем Тагиле.Спектакль "Циники" на сцене Маленького театра в Доме художника в Нижнем Тагиле.
Спектакль «Циники» на сцене Маленького театра в Доме художника в Нижнем Тагиле.Спектакль «Циники» на сцене Маленького театра в Доме художника в Нижнем Тагиле.
Спектакль «Циники» на сцене Маленького театра в Доме художника в Нижнем Тагиле.
Фото: tagilcity.ru

История сломала всех

Роман заканчивается тем, что Ольга звонит Владимиру на работу и говорит, что через пять минут намерена застрелиться. Мужчина мчится домой, желая, чтобы время остановилось. Он застает ее в постели, в красном платье. Женщина улыбается и просит конфету. Вздыхая с облегчением, что успел, герой целует жену, но потом понимает, что она истекает кровью…

Спектакль «Циники» на сцене Маленького театра в Доме художника в Нижнем Тагиле.Спектакль «Циники» на сцене Маленького театра в Доме художника в Нижнем Тагиле.
Спектакль «Циники» на сцене Маленького театра в Доме художника в Нижнем Тагиле.
Фото: tagilcity.ru

«Не показывать, а проживать»

Всех подробностей, конечно же, мы раскрывать не будем, но поделимся мнением героев о спектакле и расскажем, каким этот роман увидел режиссер.

Почему именно «Циники»? Слишком много совпадений с нашей жизнью. Люди пытаются оставаться людьми, несмотря на то, что мир вокруг сыпется, — отметила Татьяна Захарова.

Актеры примерили на себя нестандартные для них роли. Кто-то чаще предстает перед зрителем, к примеру, ловеласом, а в этой постановке играет уже глубокую влюбленность в одного человека. Исполнительница роли Ольги плачет каждую сцену, чувствуя всю боль своего персонажа, сопереживая ей. Кажется, Ольга и Анна Каратаева (сыгравшая Ольгу) — одно целое.

Мы пробуем не показывать, а проживать. Если это увидится зрителем, если они считают наши эмоции, значит, мы на правильном пути, — пояснила актриса Анна Каратаева.

По мнению героев, самое сложное — не перепутать порядок сцен с сообщениями о новостях из газет. Не менее трудным было успевать переодеваться и играть сразу несколько ролей.

Над спектаклем еще работать и работать, материал сложнейший. Премьера — это никогда не конец, — добавила режиссер Татьяна Захарова.

К слову, на «Циников» все билеты распроданы на много выступлений вперед. Однако посмотреть их стоит. Игра актеров заставляет проникнуться атмосферой того времени и понять, насколько тяжело остаться прежним, сохранить в себе любовь и человечность. Вокруг горы трупов, родители съедают своих старших детей, чтобы выжить, чтобы накормить младших… Как это, жить в той России? Все ответы — на сцене Маленького театра.

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