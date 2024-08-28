Центр социального обслуживания

Рост цен на социальные услуги не скажется на самых малообеспеченных социальных группах Нижнего Тагила

В начале года произошло поднятие цен на социальные услуги. Это стало неприятным сюрпризом для инвалидов и пенсионеров Нижнего Тагила, которые испытывают трудности с самостоятельным обслуживанием, ведь помощь по дому стала для них дороже на 20%. Редакция TagilCity.ru связалась с директором Комплексного центра социального обслуживания Ленинского района, чтобы узнать, были ли предприняты какие-либо шаги для сглаживания последствий повышения цен.