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Центр социального обслуживания

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2024
В Нижнем Тагиле центр соцобслуживания потратит на компьютеры 1,2 млн рублей
28 августа, 11:20
2018
Более 410 млн руб. запланированы на обеспечение безопасности в школах Нижнего Тагила
29 ноября 2018, 12:54
Новые кресло-коляски и тренажеры на сумму 1,8 млн появятся в КЦСОН Нижнего Тагила
1 890 000 рублей выделены на покупку средств реабилитации и адаптации для подопечных комплексного центра социального обслуживания населения Ленинского района Нижнего Тагила.
28 августа 2018, 11:10
Штраф 5 тысяч рублей: центр соцобслуживания на Урале затянул с ответом на обращение
В Гаринском районе Свердловской области директор Центра социального обслуживания населения выплатит штраф за нарушение порядка рассмотрения обращения граждан.
7 августа 2018, 04:00
2017
День открытых дверей прошёл в центре соцобслуживания Нижнего Тагила (ФОТО)
27 сентября 2017, 02:00
Концерт народной музыки прошёл в социальном центре Нижнего Тагила (ВИДЕО)
8 сентября 2017, 18:10
2016
Сбор вещей для нуждающихся тагильчан объявлен в Нижнем Тагиле
27 октября 2016, 06:15
Дни открытых дверей прошли в Управлении социальной политики в Нижнем Тагиле и Пригородном районе
15 сентября 2016, 04:00
В Нижнем Тагиле школьники поздравили детей войны с Международным днем освобождения узников фашистских концлагерей (ФОТО)
11 апреля 2016, 09:25
Рост цен на социальные услуги не скажется на самых малообеспеченных социальных группах Нижнего Тагила
В начале года произошло поднятие цен на социальные услуги. Это стало неприятным сюрпризом для инвалидов и пенсионеров Нижнего Тагила, которые испытывают трудности с самостоятельным обслуживанием, ведь помощь по дому стала для них дороже на 20%. Редакция TagilCity.ru связалась с директором Комплексного центра социального обслуживания Ленинского района, чтобы узнать, были ли предприняты какие-либо шаги для сглаживания последствий повышения цен.
25 марта 2016, 09:40
Весне дорогу: в Нижнем Тагиле жители Тагилстроевского района отметили праздник Масленицы (ФОТО)
11 марта 2016, 03:40
2015
На Тагилстрое отметили День пожилого человека (ФОТО)
1 октября 2015, 07:00

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