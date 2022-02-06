Два свердловчанина в памперсах пробежались по Екатеринбургу ради шоу

Позднее выяснилось, что постановка была частью музыкального клипа двух рэперов из Екатеринбурга — Идриса Кис-Киса и Lin Giver. В других сценах свердловчане появлялись в памперсах в магазинах и общепите, а в одной из торговых точек блогеры убегали от веника продавщицы. Своей целью рэперы назвали привлечение внимания к проблеме хейтерства в соцсетях.