Два свердловчанина в памперсах пробежались по Екатеринбургу ради шоу

Два свердловчанина в памперсах пробежались по Екатеринбургу ради шоу
Видео

Сегодня, 11:07
Полуголые мужчины с криками пробежались по Екатеринбурге морозным вечером.
Видео:паблик "Путь артиста"

Запись с так называемой «пробежкой» на своей странице во ВКонтакте выложил паблик «Путь артиста». На видео заметно, как двое мужчин в памперсах пробегают по центральной улице Екатеринбурга. Полуголые блогеры перемещаются по проезжей части между машин и нецензурно выражаются.

Позднее выяснилось, что постановка была частью музыкального клипа двух рэперов из Екатеринбурга — Идриса Кис-Киса и Lin Giver. В других сценах свердловчане появлялись в памперсах в магазинах и общепите, а в одной из торговых точек блогеры убегали от веника продавщицы. Своей целью рэперы назвали привлечение внимания к проблеме хейтерства в соцсетях.

Проект «Путь артиста» позиционирует себя как ступень для покорения мировой сцены.

Сюжеты:
Екатеринбург
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