Задержаны вымогавшие 10 млн под предлогом освобождения солдата из плена тагильчане

Задержаны вымогавшие 10 млн под предлогом освобождения солдата из плена тагильчане
Видео

Сегодня, 15:47
Двое уроженцев Нижнего Тагила задержаны по подозрению в вымогательстве 10 миллионов рублей у жительницы Дзержинска под предлогом освобождения ее мужа из плена в Украине.
Видео:МВД

МВД России показало кадры с фигурантами уголовного дела о покушение на мошенничество под предлогом освобождения российского военного из плена в Украине.

В полицию обратилась жительница Джержинска Нижегородской области. Ее муж-контрактник в феврале уехал в Украину для участия в спецоперации.

Через некоторое время женщине стали поступать звонки от неизвестных. Они требовали 10 млн рублей за освобождение ее супруга из плена.

У россиянки не было таких денег, и мошенники рекомендовали ей взять кредит и перевести им на карту 400 тысяч рублей.

Женщина обратилась в полицию.

В течение трех дней подозреваемые в покушении на мошенничество были установлены. Ими оказались двое уроженцев Нижнего Тагила.

Также к незаконной деятельности причастен уроженец Мурманска. Мужчина сотрудничал с колл-центром в Украине, сотрудники которого обманывали россиян, в том числе требуя выкуп якобы за попавших в плен российских военных. Он задержан.

Сюжеты:
Нижний Тагил
Материалы по теме:
мошенничествоУкраинаспецоперация
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы