Задержаны вымогавшие 10 млн под предлогом освобождения солдата из плена тагильчане

Двое уроженцев Нижнего Тагила задержаны по подозрению в вымогательстве 10 миллионов рублей у жительницы Дзержинска под предлогом освобождения ее мужа из плена в Украине.

Видео: МВД МВД России показало кадры с фигурантами уголовного дела о покушение на мошенничество под предлогом освобождения российского военного из плена в Украине. В полицию обратилась жительница Джержинска Нижегородской области. Ее муж-контрактник в феврале уехал в Украину для участия в спецоперации. Через некоторое время женщине стали поступать звонки от неизвестных. Они требовали 10 млн рублей за освобождение ее супруга из плена. У россиянки не было таких денег, и мошенники рекомендовали ей взять кредит и перевести им на карту 400 тысяч рублей. Женщина обратилась в полицию. В течение трех дней подозреваемые в покушении на мошенничество были установлены. Ими оказались двое уроженцев Нижнего Тагила. Также к незаконной деятельности причастен уроженец Мурманска. Мужчина сотрудничал с колл-центром в Украине, сотрудники которого обманывали россиян, в том числе требуя выкуп якобы за попавших в плен российских военных. Он задержан.

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