Задержаны вымогавшие 10 млн под предлогом освобождения солдата из плена тагильчане

МВД России показало кадры с фигурантами уголовного дела о покушение на мошенничество под предлогом освобождения российского военного из плена в Украине.
В полицию обратилась жительница Джержинска Нижегородской области. Ее муж-контрактник в феврале уехал в Украину для участия в спецоперации.
Через некоторое время женщине стали поступать звонки от неизвестных. Они требовали 10 млн рублей за освобождение ее супруга из плена.
У россиянки не было таких денег, и мошенники рекомендовали ей взять кредит и перевести им на карту 400 тысяч рублей.
Женщина обратилась в полицию.
В течение трех дней подозреваемые в покушении на мошенничество были установлены. Ими оказались двое уроженцев Нижнего Тагила.
Также к незаконной деятельности причастен уроженец Мурманска. Мужчина сотрудничал с колл-центром в Украине, сотрудники которого обманывали россиян, в том числе требуя выкуп якобы за попавших в плен российских военных. Он задержан.